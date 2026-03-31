Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez

A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.
A kormányfő hétfő este a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy a törvényes eljárás értelmében meg kell várniuk a CSM véleményezését, amelynek 30 nap állt rendelkezésre ehhez.
– mondta Bolojan az Agerpres beszámolója szerint.
Hozzátette, ennek a törvénynek azt kellene eredményeznie, hogy „akik nyugdíjat és fizetést is kapnak, azoknak vagy a nyugdíjuk 85 százalékáról kell lemondaniuk, ha továbbra is dolgozni akarnak, vagy pedig fel kell mondaniuk az állami állásukat”.
„Ha egy intézményben költségcsökkentést kell végrehajtani – amint az a következő időszakban számos intézményben várható –, és
– magyarázta a kormányfő.
A kormány által kezdeményezett törvénytervezet szerint a nem járulékalapú nyugdíjjal rendelkező személyek elesnek a nyugdíjuk 85 százalékától, ha azt állami fizetéssel halmozzák.
Ilie Bolojan szerint a 2026-os év a vártnál nehezebb lesz, mivel a közel-keleti helyzet jelentősen bonyolítja a dolgokat; és megemlítette, hogy az árak emelkedése enyhe gazdasági visszaesést eredményez.
A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.
A kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.
