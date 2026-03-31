Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Fotó: Gecse Noémi

A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon

2026. március 31., 09:242026. március 31., 09:24

A kormányfő hétfő este a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy a törvényes eljárás értelmében meg kell várniuk a CSM véleményezését, amelynek 30 nap állt rendelkezésre ehhez.

Idézet
Amint megkapjuk a véleményezést, elküldjük a törvénytervezetet a parlamentbe, és remélhetőleg sürgősségi eljárás nyomán minél előbb gyakorlatba ültethetjük”

– mondta Bolojan az Agerpres beszámolója szerint.

Hozzátette, ennek a törvénynek azt kellene eredményeznie, hogy „akik nyugdíjat és fizetést is kapnak, azoknak vagy a nyugdíjuk 85 százalékáról kell lemondaniuk, ha továbbra is dolgozni akarnak, vagy pedig fel kell mondaniuk az állami állásukat”.

„Ha egy intézményben költségcsökkentést kell végrehajtani – amint az a következő időszakban számos intézményben várható –, és

Idézet
nincs más lehetőség a bérköltségek csökkentésére, akkor erkölcsileg sokkal helyesebb, ha az intézményből az távozik, akinek biztos jövedelemforrása van, mint az, aki kizárólag arra a fizetésre támaszkodik”

– magyarázta a kormányfő.

A kormány által kezdeményezett törvénytervezet szerint a nem járulékalapú nyugdíjjal rendelkező személyek elesnek a nyugdíjuk 85 százalékától, ha azt állami fizetéssel halmozzák.

A rovat további cikkei

2026. március 31., kedd

Bolojan szerint az árak emelkedése gazdasági visszaesést fog eredményezni idén

Ilie Bolojan szerint a 2026-os év a vártnál nehezebb lesz, mivel a közel-keleti helyzet jelentősen bonyolítja a dolgokat; és megemlítette, hogy az árak emelkedése enyhe gazdasági visszaesést eredményez.

Tovább drágult kedden az üzemanyag

A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.

A miniszterelnök szerint a kormány a héten dönthet az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában

Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.

2026. március 30., hétfő

Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet

Mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül – derül ki a munkaügyi minisztérium közvitára bocsátott tervezetéből.

Beperelte a kormányt a legfelsőbb bíróság a bértartozások ügyében

A legfelsőbb bíróság hétfőn bejelentette, hogy beperelt a közigazgatási bíróságon a kormányt és a pénzügyminisztériumot a bírák és ügyészeknek megítélt bérjogosultságok 2026-ban esedékes kifizetésének elhalasztása miatt.

Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén

A benzin és a gázolaj áfájának általános csökkentése helyett egy célzott, ideiglenes és csak bizonyos árszintek átlépésekor alkalmazott intézkedés jelenti a fenntartható megoldást az üzemanyagok drágulására – véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

2026. március 30., hétfő

Üzemanyagárak és élelmiszerárak: újabb intézkedésekről tárgyaltak

Az üzemanyagár-emelkedések hatását fékezni hivatott újabb intézkedésekről tárgyaltak hétfői ülésükön a koalíciós pártok politikusai.

Felszámolták a suceavai „pénzgyárat”, 2,5 millió eurónyi hamis bankjegy került elő

Összesen mintegy 2,5 millió euró névértékű hamis bankjegyet foglaltak le a román és a bolgár hatóságok a Suceava megyei „pénzgyár” ügyében indított nyomozás keretében – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Cătălin Predoiu belügyminiszter.

Megkezdték a Maros és Hargita megyén áthaladó autópálya tervezését

Elkezdődött az A8-as autópálya Marosvásárhely–Târgu Neamț közötti, 64 kilométeres szakaszának tervezése, ami fontos lépés az Erdélyt Moldvával összekötő sztráda megépítésében – jelentette be Ciprian Șerban közlekedési miniszter hétfőn.

