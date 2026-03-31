Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez

A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

A kormányfő hétfő este a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy a törvényes eljárás értelmében meg kell várniuk a CSM véleményezését, amelynek 30 nap állt rendelkezésre ehhez.

Amint megkapjuk a véleményezést, elküldjük a törvénytervezetet a parlamentbe, és remélhetőleg sürgősségi eljárás nyomán minél előbb gyakorlatba ültethetjük”

– mondta Bolojan az Agerpres beszámolója szerint.

Hozzátette, ennek a törvénynek azt kellene eredményeznie, hogy „akik nyugdíjat és fizetést is kapnak, azoknak vagy a nyugdíjuk 85 százalékáról kell lemondaniuk, ha továbbra is dolgozni akarnak, vagy pedig fel kell mondaniuk az állami állásukat”.

„Ha egy intézményben költségcsökkentést kell végrehajtani – amint az a következő időszakban számos intézményben várható –, és