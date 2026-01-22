Tömeges elbocsátásokra készül márciustól egy erdélyi gyár

A Leoni vállalat aradi gépkocsialkatrész-gyártó üzeme értesítette az Arad megyei munkaerő-elhelyezési ügynökséget, hogy 465 alkalmazottjától válik meg a decemberben bejelentett leépítések keretében. Az első munkaszerződéseket márciusban bontják fel.

1600 alkalmazottjából a gyár 465 személyt tervez elbocsátani március és augusztus között.

Molnar szerint rendkívüli állásbörzét fog szervezni az ügynökség az elbocsátott alkalmazottak számára, és tanácsadással is segíti majd őket.

Az üzem alkalmazottai megerősítették a hírügynökségnek a kollektív elbocsátásról szóló hírt, és azt is elmondták, hogy