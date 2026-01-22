Tömeges elbocsátásokra készül márciustól egy erdélyi gyár

Képünk illusztráció
A Leoni vállalat aradi gépkocsialkatrész-gyártó üzeme értesítette az Arad megyei munkaerő-elhelyezési ügynökséget, hogy 465 alkalmazottjától válik meg a decemberben bejelentett leépítések keretében. Az első munkaszerződéseket márciusban bontják fel.
2026. január 22., 18:152026. január 22., 18:15
A munkaerő-elhelyezési ügynökség vezérigazgatója, Augustin Alexandru Molnar az Agerpres hírügynökségnek csütörtökön elmondta,
Molnar szerint rendkívüli állásbörzét fog szervezni az ügynökség az elbocsátott alkalmazottak számára, és tanácsadással is segíti majd őket.
Az üzem alkalmazottai megerősítették a hírügynökségnek a kollektív elbocsátásról szóló hírt, és azt is elmondták, hogy
A vállalat már tavaly decemberben értesítette az Arad megyei munkaügyi felügyelőséget, hogy kollektív elbocsátásokra készül 2026 első felében.
2025-ben két üzem is bezárt Arad megyében, a borosjenői Aptiv gépkocsialkatrész-gyár és az aradi Astra Rail Industries vagongyár. Összesen megközelítőleg 1600 személyt bocsátottak el a két üzemből.
