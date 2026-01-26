Tankokra, rakétarendszerekre, járőrhajókra és drónokra is jut pénz a SAFE-hitelkeretből

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Radu Miruță védelmi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján ismertette a Románia 9,53 milliárd eurós SAFE-hitelkeretéből finanszírozott haderőfejlesztési programot, amelyik 21 beruházást irányoz elő.
2026. január 26., 21:142026. január 26., 21:14
2026. január 26., 21:162026. január 26., 21:16
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a SAFE uniós védelmi hitelprogram jelentős pénzügyi előnyt jelent Románia számára, mivel
Emellett a hitelek felhasználása komoly kihívást is jelent a hazai védelmi ipar számára, amelynek rövid határidőn belül kell termelési kapacitásokat létrehoznia vagy újraindítania – ismerteti az Agerpres.
A miniszter szerint a SAFE egyik fő hozadéka a román hadiipar „felélesztése”: a program keretében nyugati technológiával rendelkező külföldi cégek és hazai vállalatok működnek együtt azzal a céllal, hogy
Miruță elmondta, hogy a 21 beruházás közül tízet más országokkal közösen, 11-et pedig Románia önállóan valósít meg. Közlése szerint a román hadsereg hat uniós tagállammal együtt szerez be Mistral légvédelmi rakétákat, valamint H225M típusú, többfeladatú katonai helikoptereket, Franciaországgal közösen radarrendszereket, Németországgal együtt pedig olyan légvédelmi és vezetési-irányítási rendszereket, amelyek a Patriot-rendszer képességeit egészítik ki.
Piranha 5 típusú, 8×8-as páncélozott szállító harcjárművek,
lánctalpas gyalogsági harckocsik (MLI),
közepes és rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszerek,
V-SHORAD légvédelmi rendszerek,
katonai járőrhajók és tengeri légvédelmi rendszerek,
hajófedélzeti csapásmérő rakéták (NSM),
MANPADS hordozható légvédelmi rakéták,
felderítő és megfigyelő drónrendszerek, valamint
integrált katonai célú szoftverek (C4ISR).
A miniszter szerint a haderőfejlesztési tervek kiterjednek a kiképzési és szimulációs rendszerek, a NATO-szabványú gyalogsági fegyverzet, valamint a 35 milliméteres légvédelmi lőszerek beszerzésére is.
Miruță kijelentette: a SAFE-program sikerének kulcsa az lesz, hogy a román védelmi ipar képes-e tartósan megfelelni a gyors ütemű gyártási és technológiai követelményeknek, és a most létrejövő kapacitások képesek lesznek-e a jövőben is fenntartható módon működni.
Csíkszékért díjjal tüntette ki az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Sebestyén Ottó zsögödi plébánost hétfőn este.
Bár a sepsiszentgyörgyi polgármester már megígérte a helyi adók csökkentését, petíciót is benyújtanak a helyzet miatt tiltakozók – hangzott el az újabb, hétfőn tartott tiltakozáson, ahol a víz- és szemétszállítás díjának csökkentését is kérték.
Vizsgálatot indított a bukaresti Rahova börtönben az Országos Büntetés-végrehajtási Igazgatóság (ANP) és az igazságügyi minisztérium, miután egy emberölésért elítélt török állampolgár nem tért vissza a számára engedélyezett eltávozásról.
A csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú jelenleg a családja által választott lakóhelyen tartózkodik, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) felügyelete alatt – nyilatkozta hétfőn intézmény szóvivője.
Mintegy 300–400 ember vett részt hétfő délután az Erdélyi Magyar Szövetség helyi önkormányzati képviselői által kezdeményezett „adóellenes” tüntetésen. Néhány szórványos bekiabálástól eltekintve a megmozdulás békésen zajlott.
Munkacsoportot hozott létre az igazságügyi minisztérium a büntethetőség alsó korhatárának felülvizsgálatára – jelentette be hétfőn Radu Marinescu tárcavezető.
Az erdélyi Nagysinken (Cincu) működő NATO-támaszpont lőtere lesz a katonai szövetség most kezdődő, Dynamic Front 26 elnevezésű többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne – közölte hétfőn a román védelmi minisztérium (MAPN).
Óvatosságra inti a sofőröket és a gyalogosokat Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, hiszen a hétfő reggeli után újabb jegesedés várható az ónos eső miatt a megyeszékhelyen.
Ilie Bolojan miniszterelnökkel tárgyalt hétfőn Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal közleménye szerint a kormányfő közelgő németországi látogatásának előkészítéséről és Románia 2026-os költségvetéséről is egyeztettek.
Január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja – hangsúlyozta a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hétfőn közzétett üzenetében Nicușor Dan.
szóljon hozzá!