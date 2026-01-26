Tankokra, rakétarendszerekre, járőrhajókra és drónokra is jut pénz a SAFE-hitelkeretből

Radu Miruță védelmi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján ismertette a Románia 9,53 milliárd eurós SAFE-hitelkeretéből finanszírozott haderőfejlesztési programot, amelyik 21 beruházást irányoz elő.

Székelyhon 2026. január 26., 21:142026. január 26., 21:14 2026. január 26., 21:162026. január 26., 21:16

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a SAFE uniós védelmi hitelprogram jelentős pénzügyi előnyt jelent Románia számára, mivel

lehetővé teszi, hogy a már korábban jóváhagyott, többéves haderőfejlesztési terv egyes elemeit kedvező feltételekkel, európai forrásból valósítsák meg.

Hirdetés Emellett a hitelek felhasználása komoly kihívást is jelent a hazai védelmi ipar számára, amelynek rövid határidőn belül kell termelési kapacitásokat létrehoznia vagy újraindítania – ismerteti az Agerpres. A miniszter szerint a SAFE egyik fő hozadéka a román hadiipar „felélesztése”: a program keretében nyugati technológiával rendelkező külföldi cégek és hazai vállalatok működnek együtt azzal a céllal, hogy

a román gyártókapacitások hosszabb távon más fegyverkezési programokban is használhatók legyenek.