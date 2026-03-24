Szünetel az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Tűzcsap kicserélésére készül a szolgáltató, így több utcában szünetel az ivóvíz-szolgáltatás kedd reggel kilenc és délután egy óra között – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A közlemény szerint a következő utcákban kell a szolgáltatás ideiglenes szünetelésére számítani:
Móricz Zsigmond,
Bem József,
Szivárvány,
Harmat,
Hóvirág,
Margaréta,
Nárcisz,
Magnólia.
