Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak.

Székelyhon

2025. december 27., 18:042025. december 27., 18:04

A Prahova megyei rendőrség közleménye szerint a gyanúsított vizsgálati fogságba helyezéséről a Prahova megyei törvényszék nyomozási bírója döntött a megyei ügyészség indítványára – számol be az Agerpres.

A 49 éves férfi a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola kisegítő személyzetének tagja. Szombat reggel őrizetbe vették, amikor

felmerült a gyanú, hogy megpróbálta megerőszakolni a tanintézet egyik diákját.

A rendőrség közleménye szerint folytatják a nyomozást az ügyben.

Belföld Bűnügy Rendőrség
