Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
A Mars és az Uránusz ritka bolygóegyüttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt július 4-én, a hajnali égen.
A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy binokulár szükséges majd – írja az MTI a Svábhegyi Csillagvizsgáló csütörtöki közleményére hivatkozva.
A két bolygó napokon át egyre közelebb kerül egymáshoz, így július első napjaiban is már érdemes egy nagyobb binokulárral követni őket.
A jelenség július 4-én – romániai idő szerint – hajnali negyed öt körül figyelhető meg legkedvezőbben az északkeleti-keleti horizonton, amikor a Mars még csak nagyjából 7 fokkal jár majd a látóhatár felett.
A megfigyeléshez mindenképpen olyan helyszín szükséges, ahonnan a keleti horizont teljesen szabadon látható, mivel az égitestek viszonylag közel járnak a látóhatárhoz. A két bolygó rendkívül közel, nagyjából 10 ívperces látszólagos távolságra kerül egymástól.
A Mars és az Uránusz teljesen eltérő fényességűnek és színűnek mutatkozik majd.
A Mars egy szabad szemmel is látható, narancsos színű csillagnak látszik, közepes fényességgel, az Uránusz azonban jóval halványabb, így csak binokulárban lesz látható.
A Fiastyúk csillaghalmazának csillagai szabad szemmel is megfigyelhetők lesznek a bolygópáros fölött mintegy 5 fokkal.
Állványos csillagászati távcsővel érdemes a bolygópárt felnagyítani, és legalább 150–200-szoros nagyításon vizsgálni őket. Mindkét bolygó korongja igen kicsi, de hasonló méretű.
Az alacsonyan járó bolygók apró korongjain részleteket nem nagyon lehet majd látni, érdemes viszont összehasonlítani a két bolygókorong felületi fényességét.
Az ilyen bolygóegyüttállások önmagukban sem gyakoriak, a Fiastyúk közelsége pedig most még különlegesebbé teszi az eseményt.
de a két bolygó ekkor jóval messzebb lesz egymástól.
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