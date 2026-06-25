Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót

A Mars és az Uránusz ritka bolygóegyüttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt július 4-én, a hajnali égen.

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A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy binokulár szükséges majd – írja az MTI a Svábhegyi Csillagvizsgáló csütörtöki közleményére hivatkozva.

A két bolygó napokon át egyre közelebb kerül egymáshoz, így július első napjaiban is már érdemes egy nagyobb binokulárral követni őket.

A jelenség július 4-én – romániai idő szerint – hajnali negyed öt körül figyelhető meg legkedvezőbben az északkeleti-keleti horizonton, amikor a Mars még csak nagyjából 7 fokkal jár majd a látóhatár felett.

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A megfigyeléshez mindenképpen olyan helyszín szükséges, ahonnan a keleti horizont teljesen szabadon látható, mivel az égitestek viszonylag közel járnak a látóhatárhoz. A két bolygó rendkívül közel, nagyjából 10 ívperces látszólagos távolságra kerül egymástól.

A Mars és az Uránusz teljesen eltérő fényességűnek és színűnek mutatkozik majd.

A Mars egy szabad szemmel is látható, narancsos színű csillagnak látszik, közepes fényességgel, az Uránusz azonban jóval halványabb, így csak binokulárban lesz látható.