Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője

Nicușor Dan reméli, hogy meglesznek az eszközei a rendszer megreformálásához. Az államfő a keleti szárny országainak csütörtöki csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatóján beszélt erről, amikor az újságírók azokra a vádakra reagáltatták, amelyek szerint maga is a „rendszer” része.

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„Úgy gondolom, hogy húszévnyi rendszer elleni küzdelem önmagáért beszél. Nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője.

A valódi kérdés az, hogyan lehet megreformálni a rendszert anélkül, hogy anarchiába taszítanánk az országot. Én ezt a feladatot vállaltam magamra”

Emlékeztetett, hogy sokan tesznek hangzatos kijelentéseket a rendszer reformjáról, de egészen más dolog valódi eszközökkel rendelkezni a megvalósításához.

Egy ugató és egy harapós kutya közül utóbbit választanám”

– tette hozzá.

Az államfő ugyanakkor arra kérte a Nyugat-barát politikai pártokat, hogy a Nyugat-ellenes tábort tekintsék a demarkációs vonal túloldalán álló ellenfélnek, ne egymással harcoljanak.

Arra a kérdésre, hogy sikerül-e valóra váltania a „Tisztességes Románia” kampányszlogent, az államfő azt válaszolta: erre törekszik, de a változásokat csak fokozatosan lehet bevezetni, hogy elkerülhető legyen az „anarchia”.

Keddig meg kellene alakulnia az új kormánynkak

Nicușor Dan kijelentette, hogy a keddi cotroceni-i konzultációk után elhangzott politikai nyilatkozatok alapján nyitottságot érzékelt legalább egy kormányalakítási megoldásra.

Az államfő a sajtónak elmondta: most arra vár, hogy a pártok javasoljanak egy parlamenti többséget az új kormány támogatására. „Úgy gondolom, hogy két hónap elteltével (...) elvárhatjuk a politikai pártoktól, hogy javaslatot tegyenek egy többségre” – nyilatkozta Nicușor Dan.

Az államfő szerint a nyilvános politikai nyilatkozatok alapján