Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője

Fotó: Presidency
Nicușor Dan reméli, hogy meglesznek az eszközei a rendszer megreformálásához. Az államfő a keleti szárny országainak csütörtöki csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatóján beszélt erről, amikor az újságírók azokra a vádakra reagáltatták, amelyek szerint maga is a „rendszer” része.
2026. június 25., 20:262026. június 25., 20:26
2026. június 25., 20:272026. június 25., 20:27
„Úgy gondolom, hogy húszévnyi rendszer elleni küzdelem önmagáért beszél. Nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője.
– idézi Nicușor Dant az Agerpres.
Emlékeztetett, hogy sokan tesznek hangzatos kijelentéseket a rendszer reformjáról, de egészen más dolog valódi eszközökkel rendelkezni a megvalósításához.
– tette hozzá.
Az államfő ugyanakkor arra kérte a Nyugat-barát politikai pártokat, hogy a Nyugat-ellenes tábort tekintsék a demarkációs vonal túloldalán álló ellenfélnek, ne egymással harcoljanak.
Arra a kérdésre, hogy sikerül-e valóra váltania a „Tisztességes Románia” kampányszlogent, az államfő azt válaszolta: erre törekszik, de a változásokat csak fokozatosan lehet bevezetni, hogy elkerülhető legyen az „anarchia”.
Nicușor Dan kijelentette, hogy a keddi cotroceni-i konzultációk után elhangzott politikai nyilatkozatok alapján nyitottságot érzékelt legalább egy kormányalakítási megoldásra.
Az államfő a sajtónak elmondta: most arra vár, hogy a pártok javasoljanak egy parlamenti többséget az új kormány támogatására. „Úgy gondolom, hogy két hónap elteltével (...) elvárhatjuk a politikai pártoktól, hogy javaslatot tegyenek egy többségre” – nyilatkozta Nicușor Dan.
Az államfő szerint a nyilvános politikai nyilatkozatok alapján
Arra a kérdésre, hogy a Bolojan-kormány őszig ügyvivőként hivatalban maradhat-e, Nicușor Dan úgy válaszolt: Románia érdeke az, hogy legkésőbb keddig megalakuljon az új kabinet. Emlékeztetett, hogy hamarosan kezdődik a parlamenti szünet, és szorít az uniós helyreállítási források lehívásának határideje.
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