Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicușor Dan reméli, hogy meglesznek az eszközei a rendszer megreformálásához. Az államfő a keleti szárny országainak csütörtöki csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatóján beszélt erről, amikor az újságírók azokra a vádakra reagáltatták, amelyek szerint maga is a „rendszer” része.

Székelyhon

2026. június 25., 20:262026. június 25., 20:26

2026. június 25., 20:272026. június 25., 20:27

„Úgy gondolom, hogy húszévnyi rendszer elleni küzdelem önmagáért beszél. Nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője.

Idézet
A valódi kérdés az, hogyan lehet megreformálni a rendszert anélkül, hogy anarchiába taszítanánk az országot. Én ezt a feladatot vállaltam magamra”

– idézi Nicușor Dant az Agerpres.

Hirdetés

Emlékeztetett, hogy sokan tesznek hangzatos kijelentéseket a rendszer reformjáról, de egészen más dolog valódi eszközökkel rendelkezni a megvalósításához.

Idézet
Egy ugató és egy harapós kutya közül utóbbit választanám”

– tette hozzá.

Az államfő ugyanakkor arra kérte a Nyugat-barát politikai pártokat, hogy a Nyugat-ellenes tábort tekintsék a demarkációs vonal túloldalán álló ellenfélnek, ne egymással harcoljanak.

Arra a kérdésre, hogy sikerül-e valóra váltania a „Tisztességes Románia” kampányszlogent, az államfő azt válaszolta: erre törekszik, de a változásokat csak fokozatosan lehet bevezetni, hogy elkerülhető legyen az „anarchia”.

Keddig meg kellene alakulnia az új kormánynkak

Nicușor Dan kijelentette, hogy a keddi cotroceni-i konzultációk után elhangzott politikai nyilatkozatok alapján nyitottságot érzékelt legalább egy kormányalakítási megoldásra.

Az államfő a sajtónak elmondta: most arra vár, hogy a pártok javasoljanak egy parlamenti többséget az új kormány támogatására. „Úgy gondolom, hogy két hónap elteltével (...) elvárhatjuk a politikai pártoktól, hogy javaslatot tegyenek egy többségre” – nyilatkozta Nicușor Dan.

Az államfő szerint a nyilvános politikai nyilatkozatok alapján

a körvonalazódó megoldás egy kisebbségi kormány lenne, amelyet Nyugat-barát parlamenti többség támogatna.

Arra a kérdésre, hogy a Bolojan-kormány őszig ügyvivőként hivatalban maradhat-e, Nicușor Dan úgy válaszolt: Románia érdeke az, hogy legkésőbb keddig megalakuljon az új kabinet. Emlékeztetett, hogy hamarosan kezdődik a parlamenti szünet, és szorít az uniós helyreállítási források lehívásának határideje.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ittas szekérhajtó okozott balesetet Csíkszeredában, a maszkosok bevetésére is szükség volt – videóval
Pusztító földrengések voltak Venezuelában: az első becslések szerint akár több tízezren is meghalhattak
Alig másfél év után végleg elengedi második legdrágább igazolását az OSK
Németh Zsolt megüzente Magyar Péternek, miért nem hívják Tusványosra
Az edzők letehetik a nyakbaakasztót, jön az ötödik játékvezető, változtak az átigazolási időszakok
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Ittas szekérhajtó okozott balesetet Csíkszeredában, a maszkosok bevetésére is szükség volt – videóval
Székelyhon

Ittas szekérhajtó okozott balesetet Csíkszeredában, a maszkosok bevetésére is szükség volt – videóval
Pusztító földrengések voltak Venezuelában: az első becslések szerint akár több tízezren is meghalhattak
Székelyhon

Pusztító földrengések voltak Venezuelában: az első becslések szerint akár több tízezren is meghalhattak
Alig másfél év után végleg elengedi második legdrágább igazolását az OSK
Székely Sport

Alig másfél év után végleg elengedi második legdrágább igazolását az OSK
Németh Zsolt megüzente Magyar Péternek, miért nem hívják Tusványosra
Krónika

Németh Zsolt megüzente Magyar Péternek, miért nem hívják Tusványosra
Az edzők letehetik a nyakbaakasztót, jön az ötödik játékvezető, változtak az átigazolási időszakok
Székely Sport

Az edzők letehetik a nyakbaakasztót, jön az ötödik játékvezető, változtak az átigazolási időszakok
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 25., csütörtök

Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek

Majdnem ezer hektárral csökkent a burgonyával beültetett Hargita megyei szántóföldek összterülete múlt évhez képest. Vannak azonban kedvező változások is a mezőgazdaság szerkezetének alakulásában.

Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek
Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek
2026. június 25., csütörtök

Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót

A Mars és az Uránusz ritka bolygóegyüttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt július 4-én, a hajnali égen.

Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót
Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót
2026. június 25., csütörtök

Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót
2026. június 25., csütörtök

Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom

Hangulatos hétvége vár a kézdivásárhelyiekre és a környékbeliekre, miután pénteken kezdődik és vasárnap estig tart a város ünnepe. A Sokadalom egyetlen anyaországi meghívottja, a Bikini együttes mindjárt az első nap során fellép.

Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom
Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom
2026. június 25., csütörtök

Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom
2026. június 25., csütörtök

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt

Autóba zárva maradt egy négy hónapos csecsemő csütörtökön Gyulafehérváron, miután a jármű automatikusan bezáródott, miközben a kulcs bent maradt.

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
2026. június 25., csütörtök

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye

Magyar anyanyelvűként munkát keresel Romániában? A Jooble segít megtalálni a legjobb romániai állásokat. Olvasd el összefoglalónkat!

Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye
Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye
2026. június 25., csütörtök

Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye
2026. június 25., csütörtök

Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban

A lakóépületek építési költségei 2015 és 2025 között átlagosan 48,2 százalékkal emelkedtek az Európai Unióban (EU) – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett adataiból.

Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban
Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban
2026. június 25., csütörtök

Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban
2026. június 25., csütörtök

Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat

Huszonhat, fogyatékkal élő felnőtteket gondozó otthonban függesztik fel a beutalásokat – döntötte el a Maros megyei tanács a szakigazgatóság kérésére. Az uniós előírások miatt ezeket a nagy méretű központokat 2030-ig át kell alakítani.

Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat
Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat
2026. június 25., csütörtök

Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) benyújtott a parlamentbe egy törvénymódosító javaslatot, amely szerint a daganatos betegek kísérői akkor is jogosultak lennének a fizetett szabadságra, ha orvosi vizsgálatokra kísérik el a beteget.

Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők
Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők
2026. június 25., csütörtök

Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők
2026. június 25., csütörtök

Iránymutatásokat tett közzé a katasztrófavédelem a hőhullám átvészelésére

A következő napokban várható hőhullám miatt ajánlásokat fogalmaztak meg csütörtökön a hatóságok a lakosság számára.

Iránymutatásokat tett közzé a katasztrófavédelem a hőhullám átvészelésére
Iránymutatásokat tett közzé a katasztrófavédelem a hőhullám átvészelésére
2026. június 25., csütörtök

Iránymutatásokat tett közzé a katasztrófavédelem a hőhullám átvészelésére
2026. június 25., csütörtök

Kánikula az állatkertben: az elefánt és a bivaly sárral védekezik a meleg ellen

Vízzel locsolják az elefántot, naponta többször utántöltik az itatókat, mindenhol árnyékos helyet is biztosítanak – a kánikulában fokozottan odafigyelnek az állatokra a marosvásárhelyi állatkertben.

Kánikula az állatkertben: az elefánt és a bivaly sárral védekezik a meleg ellen
Kánikula az állatkertben: az elefánt és a bivaly sárral védekezik a meleg ellen
2026. június 25., csütörtök

Kánikula az állatkertben: az elefánt és a bivaly sárral védekezik a meleg ellen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!