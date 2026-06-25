Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) benyújtott a parlamentbe egy törvénymódosító javaslatot, amely szerint a daganatos betegek kísérői akkor is jogosultak lennének a fizetett szabadságra, ha orvosi vizsgálatokra kísérik el a beteget.

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A jelenleg érvényben levő jogszabály csak a műtétek és kezelések idejére biztosítja ezt a jogosultságot a betegek kísérőinek.

A javaslat kezdeményezői szerint a daganatos betegeknek rendszeresen járniuk kell különféle vizsgálatokra – például szűrésekre, diagnosztikai, állapotfelmérő és kontrollvizsgálatokra –, ezért