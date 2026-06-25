Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők

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A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) benyújtott a parlamentbe egy törvénymódosító javaslatot, amely szerint a daganatos betegek kísérői akkor is jogosultak lennének a fizetett szabadságra, ha orvosi vizsgálatokra kísérik el a beteget.
A jelenleg érvényben levő jogszabály csak a műtétek és kezelések idejére biztosítja ezt a jogosultságot a betegek kísérőinek.
A javaslat kezdeményezői szerint a daganatos betegeknek rendszeresen járniuk kell különféle vizsgálatokra – például szűrésekre, diagnosztikai, állapotfelmérő és kontrollvizsgálatokra –, ezért
A törvénytervezetet Ciprian Rigman, Adrian Wiener és Ovidiu Paraschivescu USR-s képviselők nyújtották be.
2024 első kilenc hónapjában mintegy 560 ezer olyan daganatos beteget tartottak nyilván Romániában, akiknek rendszeresen szükségük volt orvosi vizsgálatokra – mutattak rá az USR csütörtöki közleményében.
A törvénymódosítás összhangba hozná a román jogszabályokat az Európai Unió onkológiai betegek támogatását célzó ajánlásaival, amelyek az Európai Parlament határozataiban és az Európai Rákellenes Tervben is fellelhetők – idézi az Agerpres.
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