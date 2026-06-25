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Kánikula az állatkertben: az elefánt és a bivaly sárral védekezik a meleg ellen

Vízzel locsolják az elefántot, naponta többször utántöltik az itatókat, mindenhol árnyékos helyet is biztosítanak – a kánikulában fokozottan odafigyelnek az állatokra a marosvásárhelyi állatkertben.

Simon Virág

2026. június 25., 13:172026. június 25., 13:17

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Vízzel locsolják az elefántot, naponta többször utántöltik az itatókat, mindenhol árnyékos helyet is biztosítanak – a kánikulában fokozottan odafigyelnek az állatokra a marosvásárhelyi állatkertben.

Simon Virág

2026. június 25., 13:172026. június 25., 13:17

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Marosvásárhelyen az állatkert a Somostetői erdőben van és a több hektáros területén legalább 5-6 fokkal hűvösebb van, mint például a betonburkolatú Színház téren. De a kánikula így is eléri a létesítményt is, így az ott dolgozók fokozottan odafigyelnek az állatokra.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Sok helyen van árnyék

Korondi Kinga, az állatkert sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta, hogy minden kifutóban fedett tér, árnyék is van, így az állatok behúzódhatnak a tűző napsugarak elől.

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Fokozottan figyelnek az itatók újrafeltöltésére, a szénával táplált állatoknál naponta többször is ellenőrzik, hogy mindig legyen amit igyanak.
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Nekik ugyanis a száraz táplálék megemésztéséhez sok folyadékra van szükségük. Az állatkertben a vízfogyasztás a nyári hónapokban kiugró:

a januári, decemberi ötszáz köbméterhez képest júniusban átlagban hétszáz, júliusban és augusztusban átlagban nyolcszáz vagy ennél is több köbméter víz fogy el.
• Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Akik sárral védekeznek

Több kifutóban van szökőkút és kisebb medence, így az állatok, ha kedvük tartja, hűsölhetnek. A bivalyok naphosszat a sárban dagonyáznak. Korondi Kingától megtudtuk, hogy

a rendszeresen vízzel locsolt elefántok gödröt ásnak és abba „gyűjtik” a vizet, majd sárral kenik be magukat, védve a bőrüket a napsugaraktól.
• Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Az állatkertben a látogatókra is odafigyelnek, párakaput szereltek fel, ahol hűsölhetnek azok, akik kimelegedtek a több hektáros terület feltérképezése után. A Somostetőre és az állatkertbe most már autóbusszal is fel lehet jutni, az indulási időpontokat ide kattintva lehet megnézni.

• Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

• Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

• Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

• Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Marosszék Marosvásárhely Állatkert
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