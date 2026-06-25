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Iránymutatásokat tett közzé a katasztrófavédelem a hőhullám átvészelésére

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A következő napokban várható hőhullám miatt ajánlásokat fogalmaztak meg csütörtökön a hatóságok a lakosság számára.

Székelyhon

2026. június 25., 13:412026. június 25., 13:41

2026. június 25., 14:072026. június 25., 14:07

A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a Facebook-oldalán figyelmeztetett, hogy a hét végére a hőhullám az egész országot eléri.

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Csütörtökön és pénteken az ilyenkor szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletek,

kánikula és fokozott hőterhelés miatt hőségriasztások vannak érvényben.

„Legyenek óvatosak, és gondoskodjanak egészségük védelméről” – olvasható az Agerpres által szemlézett bejegyzésben.

A hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy:

  • rendszeresen igyanak vizet akkor is, ha nem érzik magukat szomjasnak;

  • a nap legmelegebb óráiban kerüljék a közlekedést és a közvetlen napsugárzást;

    viseljenek könnyű, világos színű ruházatot;

  • lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös vagy árnyékos helyen;

  • kerüljék az intenzív szabadtéri fizikai megterhelést;

  • ellenőrizzék a családban vagy a szomszédságban élő gyermekek, idősek és más sérülékeny személyek állapotát.

A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot egyedül az autóban, még néhány percre sem, mert az utastér hőmérséklete gyorsan veszélyes szintre emelkedhet akkor is, ha az ablak résnyire nyitva van.

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