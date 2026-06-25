Iránymutatásokat tett közzé a katasztrófavédelem a hőhullám átvészelésére

A következő napokban várható hőhullám miatt ajánlásokat fogalmaztak meg csütörtökön a hatóságok a lakosság számára.

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A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a Facebook-oldalán figyelmeztetett, hogy a hét végére a hőhullám az egész országot eléri.

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Csütörtökön és pénteken az ilyenkor szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletek,