Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban

Talicskázni kell a pénzt. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A lakóépületek építési költségei 2015 és 2025 között átlagosan 48,2 százalékkal emelkedtek az Európai Unióban (EU) – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett adataiból.
2026. június 25., 16:462026. június 25., 16:46
2026. június 25., 16:472026. június 25., 16:47
Országok szerinti bontásban a legnagyobb mértékű áremelkedést
A legkisebb mértékben Olaszországban (17 százalék), Görögországban (17,3 százalék) és Finnországban (22,1 százalék) nőttek a lakóépületek építési költségei.
Az áremelkedés az elmúlt években volt jelentősebb: 2021-ben 5,8 százalékos, 2022-ben 12,2 százalékos, 2023-ban pedig 6,9 százalékos éves növekedést mértek, magasabbat, mint a vizsgált időszak bármely korábbi évében. 2024-ben 2,3 százalékra, 2025-ben pedig 1,3 százalékra mérséklődött az építési költségek növekedési üteme.
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