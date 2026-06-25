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Pusztító földrengések voltak Venezuelában: az első becslések szerint akár több tízezren is meghalhattak

Képünk illusztráció • Fotó: Xinhua/Agerpres

Képünk illusztráció

Fotó: Xinhua/Agerpres

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Legalább 32 ember meghalt, mintegy 700-an pedig megsérültek azt követően, hogy szerdán két rendkívül erős földrengés rázta meg Venezuelát. A rengések jelentős pusztítást okoztak, a hatóságok szerint az áldozatok száma drasztikusan emelkedni fog.

Székelyhon

2026. június 25., 10:102026. június 25., 10:10

Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) adatai szerint először egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki Caracas városától mintegy 160 kilométerre nyugatra, amelyet kevesebb mint egy perccel később

egy még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú rengés követett.

A Reuters korábbi jelentése szerint, melyet az Origo szemlézett, Caracas Baruta negyedében két épület összeomlott, a történtekben legalább hárman életüket vesztették. Jorge Rodríguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy az északi partvidéken fekvő La Guaira államot érte a legsúlyosabb csapás, ahol akár 15 épület is összeomolhatott.

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Delcy Rodríguez ügyvezető elnök az Associated Pressnek megerősítette, hogy eddig legalább 32 halottat és mintegy 700 sérültet tartanak nyilván, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a mentési munkálatok még zajlanak, ezért az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog.

Az USGS kezdeti becslése szerint a földrengések következményei rendkívül súlyosak lehetnek, és nem zárható ki, hogy

a halálos áldozatok száma végül a tízezres nagyságrendet is elérheti.

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok készen áll segítséget nyújtani Venezuelának: utasította az amerikai kormány valamennyi illetékes ügynökségét, hogy készüljenek fel a gyors beavatkozásra.

A mentőegységek és a hatóságok továbbra is a romok átvizsgálásán és a károk felmérésén dolgoznak,

miközben az ország több térségéből is folyamatosan érkeznek jelentések a földrengések pusztításáról.

Külföld
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