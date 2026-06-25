Pusztító földrengések voltak Venezuelában: az első becslések szerint akár több tízezren is meghalhattak

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Fotó: Xinhua/Agerpres
Legalább 32 ember meghalt, mintegy 700-an pedig megsérültek azt követően, hogy szerdán két rendkívül erős földrengés rázta meg Venezuelát. A rengések jelentős pusztítást okoztak, a hatóságok szerint az áldozatok száma drasztikusan emelkedni fog.
Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) adatai szerint először egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki Caracas városától mintegy 160 kilométerre nyugatra, amelyet kevesebb mint egy perccel később
A Reuters korábbi jelentése szerint, melyet az Origo szemlézett, Caracas Baruta negyedében két épület összeomlott, a történtekben legalább hárman életüket vesztették. Jorge Rodríguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy az északi partvidéken fekvő La Guaira államot érte a legsúlyosabb csapás, ahol akár 15 épület is összeomolhatott.
Delcy Rodríguez ügyvezető elnök az Associated Pressnek megerősítette, hogy eddig legalább 32 halottat és mintegy 700 sérültet tartanak nyilván, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
Az USGS kezdeti becslése szerint a földrengések következményei rendkívül súlyosak lehetnek, és nem zárható ki, hogy
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok készen áll segítséget nyújtani Venezuelának: utasította az amerikai kormány valamennyi illetékes ügynökségét, hogy készüljenek fel a gyors beavatkozásra.
miközben az ország több térségéből is folyamatosan érkeznek jelentések a földrengések pusztításáról.
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