Pusztító földrengések voltak Venezuelában: az első becslések szerint akár több tízezren is meghalhattak

Legalább 32 ember meghalt, mintegy 700-an pedig megsérültek azt követően, hogy szerdán két rendkívül erős földrengés rázta meg Venezuelát. A rengések jelentős pusztítást okoztak, a hatóságok szerint az áldozatok száma drasztikusan emelkedni fog.

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Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) adatai szerint először egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki Caracas városától mintegy 160 kilométerre nyugatra, amelyet kevesebb mint egy perccel később

A Reuters korábbi jelentése szerint, melyet az Origo szemlézett, Caracas Baruta negyedében két épület összeomlott, a történtekben legalább hárman életüket vesztették. Jorge Rodríguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy az északi partvidéken fekvő La Guaira államot érte a legsúlyosabb csapás, ahol akár 15 épület is összeomolhatott.

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Delcy Rodríguez ügyvezető elnök az Associated Pressnek megerősítette, hogy eddig legalább 32 halottat és mintegy 700 sérültet tartanak nyilván, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy