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Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom

Csütörtökön megkezdték a nagyszínpad felhúzását Kézdivásárhely főterén. Kezdődik a Sokadalom!

Csütörtökön megkezdték a nagyszínpad felhúzását Kézdivásárhely főterén. Kezdődik a Sokadalom!

Fotó: Kocsis Károly

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Hangulatos hétvége vár a kézdivásárhelyiekre és a környékbeliekre, miután pénteken kezdődik és vasárnap estig tart a város ünnepe. A Sokadalom egyetlen anyaországi meghívottja, a Bikini együttes mindjárt az első nap során fellép.

Kocsis Károly

2026. június 25., 20:002026. június 25., 20:00

Idén a megszokotthoz képest jóval kevesebb pénzből, a tavalyi büdzsé feléből tudják megszervezni a kézdivásárhelyi városnapokat, és ezt is úgy, hogy

az egyetlen anyaországi zenekar, a Bikini Mezőkövesd testvérváros ajándékaként lép fel péntek este.

Mindennek dacára az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények munkatársai igyekeztek változatos és érdekes programot összeállítani a Sokadalomra.

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Az eseménysorozat ugyan már reggel 9 órakor elkezdődik könyvtári és múzeumi foglalkozásokkal, játékokkal, kiállításokkal, ám a tulajdonképpeni megnyitót 17 órakor tartják Tanulók Klubja mazsorettjei és fúvószenekara. Közben 11 órakor elrajtol az Act For Children családi kalandnap a Molnár Józsiás parkban, ugyanakkor nyit a hagyományostermék- és kézműves vásár, 14 órakor pedig a Morgó Metropoliszra keresztelt gyermekváros a Gábor Áron téren, ahol Transilvania Bank melletti gangban berendezett Grund is előadásokkal várja az érdeklődőket.

Főzőverseny fúvós zenével

A vásárnyitóval egy időben adják át az idei Pro Urbe díjat a Vigadó Művelődési Központ dísztermében.

Valamivel később 19. századi ruhákban korzóznak a főtéren, míg a Grundon Pittyes 2-es és Gyufa veszi át a főszerepet. A színpadon előbb a helyi Metro Line csap a húrok közé, majd 21.30-tól a Bikini, és akinek ennyi nem elég, az ipari parki Urbanizé Gardenben tombolhat éjfél után 1 óráig.

A Sokadalom programja egyébként online is böngészhető, ezért itt csak az általunk kiemelt pontjaira hívjuk fel a figyelmet ráhangolásképpen. A második napról például a Molnár Józsiás parkban zajló Pityókafesztiválra és – a főtéri felvonulást követően – ugyanott kitejesedő 24. megyei fúvószenekari fesztiválra, amelyre Barátosról, Uzonról és Rétyről érkeznek rezesbandák a helyiek mellé. Késő délután be lehet nevezni a Drum & Pace futóversenyre, ahol a lemezlovas diktálja a ritmust, míg este a Karma zenekarnak, majd a Vigadóart Vigyázz a madárra! című koncertszínházi előadásának tapsolhatunk a színpad előtt.

Sztárvendégek a színpadon

Vasárnap már három nagyszínpadi produkció, vagyis

az Ego Sum, a Sing Floyd British és a vendégzenészekkel, -előadókkal megerősített Noo-Rule All Stars várja a közönséget, 23 órakor tűzijáték zárja Sokadalmat.

A három nap során helyi éttermek, bárok, cukrászdák biztosítják a gasztronómiai vonalat, amit vasárnap délelőtt az Agrosic mézkóstoltatója édesít meg.

Az utolsó két nap délutánján a Kelekótya együttes, a Stomp, a Bumeráng, a Music Mánia, az Elderblood és a Background szórakoztat utcazenével a Vigadó előterében, az Udvartér Színház pénteken a Karmában (12-es Udvartér), szombaton a Vigadó nagytermében szerepel.

Háromszék Kézdivásárhely
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