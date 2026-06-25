Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom

Hangulatos hétvége vár a kézdivásárhelyiekre és a környékbeliekre, miután pénteken kezdődik és vasárnap estig tart a város ünnepe. A Sokadalom egyetlen anyaországi meghívottja, a Bikini együttes mindjárt az első nap során fellép.

Idén a megszokotthoz képest jóval kevesebb pénzből , a tavalyi büdzsé feléből tudják megszervezni a kézdivásárhelyi városnapokat, és ezt is úgy, hogy

Az eseménysorozat ugyan már reggel 9 órakor elkezdődik könyvtári és múzeumi foglalkozásokkal, játékokkal, kiállításokkal, ám a tulajdonképpeni megnyitót 17 órakor tartják Tanulók Klubja mazsorettjei és fúvószenekara. Közben 11 órakor elrajtol az Act For Children családi kalandnap a Molnár Józsiás parkban, ugyanakkor nyit a hagyományostermék- és kézműves vásár, 14 órakor pedig a Morgó Metropoliszra keresztelt gyermekváros a Gábor Áron téren, ahol Transilvania Bank melletti gangban berendezett Grund is előadásokkal várja az érdeklődőket.

Valamivel később 19. századi ruhákban korzóznak a főtéren, míg a Grundon Pittyes 2-es és Gyufa veszi át a főszerepet. A színpadon előbb a helyi Metro Line csap a húrok közé, majd 21.30-tól a Bikini, és akinek ennyi nem elég, az ipari parki Urbanizé Gardenben tombolhat éjfél után 1 óráig.

A Sokadalom programja egyébként online is böngészhető, ezért itt csak az általunk kiemelt pontjaira hívjuk fel a figyelmet ráhangolásképpen. A második napról például a Molnár Józsiás parkban zajló Pityókafesztiválra és – a főtéri felvonulást követően – ugyanott kitejesedő 24. megyei fúvószenekari fesztiválra, amelyre Barátosról, Uzonról és Rétyről érkeznek rezesbandák a helyiek mellé. Késő délután be lehet nevezni a Drum & Pace futóversenyre, ahol a lemezlovas diktálja a ritmust, míg este a Karma zenekarnak, majd a Vigadóart Vigyázz a madárra! című koncertszínházi előadásának tapsolhatunk a színpad előtt.

Sztárvendégek a színpadon

Vasárnap már három nagyszínpadi produkció, vagyis