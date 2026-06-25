Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom

Csütörtökön megkezdték a nagyszínpad felhúzását Kézdivásárhely főterén. Kezdődik a Sokadalom!
Fotó: Kocsis Károly
Hangulatos hétvége vár a kézdivásárhelyiekre és a környékbeliekre, miután pénteken kezdődik és vasárnap estig tart a város ünnepe. A Sokadalom egyetlen anyaországi meghívottja, a Bikini együttes mindjárt az első nap során fellép.
Idén a megszokotthoz képest jóval kevesebb pénzből, a tavalyi büdzsé feléből tudják megszervezni a kézdivásárhelyi városnapokat, és ezt is úgy, hogy
Mindennek dacára az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények munkatársai igyekeztek változatos és érdekes programot összeállítani a Sokadalomra.
Az eseménysorozat ugyan már reggel 9 órakor elkezdődik könyvtári és múzeumi foglalkozásokkal, játékokkal, kiállításokkal, ám a tulajdonképpeni megnyitót 17 órakor tartják Tanulók Klubja mazsorettjei és fúvószenekara. Közben 11 órakor elrajtol az Act For Children családi kalandnap a Molnár Józsiás parkban, ugyanakkor nyit a hagyományostermék- és kézműves vásár, 14 órakor pedig a Morgó Metropoliszra keresztelt gyermekváros a Gábor Áron téren, ahol Transilvania Bank melletti gangban berendezett Grund is előadásokkal várja az érdeklődőket.
Valamivel később 19. századi ruhákban korzóznak a főtéren, míg a Grundon Pittyes 2-es és Gyufa veszi át a főszerepet. A színpadon előbb a helyi Metro Line csap a húrok közé, majd 21.30-tól a Bikini, és akinek ennyi nem elég, az ipari parki Urbanizé Gardenben tombolhat éjfél után 1 óráig.
A Sokadalom programja egyébként online is böngészhető, ezért itt csak az általunk kiemelt pontjaira hívjuk fel a figyelmet ráhangolásképpen. A második napról például a Molnár Józsiás parkban zajló Pityókafesztiválra és – a főtéri felvonulást követően – ugyanott kitejesedő 24. megyei fúvószenekari fesztiválra, amelyre Barátosról, Uzonról és Rétyről érkeznek rezesbandák a helyiek mellé. Késő délután be lehet nevezni a Drum & Pace futóversenyre, ahol a lemezlovas diktálja a ritmust, míg este a Karma zenekarnak, majd a Vigadóart Vigyázz a madárra! című koncertszínházi előadásának tapsolhatunk a színpad előtt.
Vasárnap már három nagyszínpadi produkció, vagyis
A három nap során helyi éttermek, bárok, cukrászdák biztosítják a gasztronómiai vonalat, amit vasárnap délelőtt az Agrosic mézkóstoltatója édesít meg.
Az utolsó két nap délutánján a Kelekótya együttes, a Stomp, a Bumeráng, a Music Mánia, az Elderblood és a Background szórakoztat utcazenével a Vigadó előterében, az Udvartér Színház pénteken a Karmában (12-es Udvartér), szombaton a Vigadó nagytermében szerepel.
Autóba zárva maradt egy négy hónapos csecsemő csütörtökön Gyulafehérváron, miután a jármű automatikusan bezáródott, miközben a kulcs bent maradt.
Magyar anyanyelvűként munkát keresel Romániában? A Jooble segít megtalálni a legjobb romániai állásokat. Olvasd el összefoglalónkat!
A lakóépületek építési költségei 2015 és 2025 között átlagosan 48,2 százalékkal emelkedtek az Európai Unióban (EU) – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett adataiból.
Huszonhat, fogyatékkal élő felnőtteket gondozó otthonban függesztik fel a beutalásokat – döntötte el a Maros megyei tanács a szakigazgatóság kérésére. Az uniós előírások miatt ezeket a nagy méretű központokat 2030-ig át kell alakítani.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) benyújtott a parlamentbe egy törvénymódosító javaslatot, amely szerint a daganatos betegek kísérői akkor is jogosultak lennének a fizetett szabadságra, ha orvosi vizsgálatokra kísérik el a beteget.
A következő napokban várható hőhullám miatt ajánlásokat fogalmaztak meg csütörtökön a hatóságok a lakosság számára.
Vízzel locsolják az elefántot, naponta többször utántöltik az itatókat, mindenhol árnyékos helyet is biztosítanak – a kánikulában fokozottan odafigyelnek az állatokra a marosvásárhelyi állatkertben.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtöki figyelmeztető előrejelzése szerint hétfő reggelig kánikulára és fokozott hőterhelésre lehet számítani az egész országban.
A felhőszakadás nyomán vasárnap megszűnt Jávárdi-vízesést máris helyreállította a gyimesközéploki önkormányzat. Munkagépekkel dolgoztak annak érdekében, hogy a patakot visszatereljék régi medrébe, a pallót is megjavították.
A parlament épülete előtt tiltakoznak a tanügyi szakszervezetek a 141-es törvény megszorító intézkedései és a közalkalmazotti bértörvény tervezetének előírásai miatt.
szóljon hozzá!