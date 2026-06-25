Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat

Több fogyatékkal élő hazakerülhet a rokonaihoz az átszervezések következtében. Képünk illusztráció
Fotó: Thomas Campean
Huszonhat, fogyatékkal élő felnőtteket gondozó otthonban függesztik fel a beutalásokat – döntötte el a Maros megyei tanács a szakigazgatóság kérésére. Az uniós előírások miatt ezeket a nagy méretű központokat 2030-ig át kell alakítani.
Maros megyében 26 olyan állami otthon van, ahol fogyatékkal élő felnőtteket gondoznak. Több tíz sérültet ellátó intézmények vannak Mezőkapuson, Sárpatakon, Szászrégenben, Segesváron, Holtmaroson, Nyárádremetén, Mezőcsáváson, Marosvécsen, Mikházán, Vármezőn, Marosludason és Szovátán (Patakmajor).
A Maros megyei tanács csütörtöki, júniusi soros ülésén a szociális és gyermekjogvédelmi igazgatóság kérésének eleget téve,
Az uniós követelmények alapján az alapelgondolás az, hogy
Mint kiderült, 2020 végén Maros megyében 929 fogyatékkal élő felnőtt volt állami gondozásban. Az országos szinten meghatározott mutatók szerint
Ez azt jelenti, hogy egyesek bekerülnek a kis létszámú védett házakba,
A csütörtöki döntés arra is vonatkozott, hogy 465 jelenlegi gondozottnak kell támogatást biztosítani, hogy majd könnyebben beilleszkedjen a közösségbe.
Fotó: Pixabay
A csütörtöki döntés egyik fontos eleme:
Erre azért van szükség, mert nem tudják csökkenteni a gondozottak számát, ha közben minden megüresedett helyre újabb személyt vesznek fel a hosszú várólistáról.
A megyei tanácsosok arról is döntöttek, hogy létrehoznak egy koordinációs csoportot, amely kidolgozza a következő lépéseket,
A jelenlegi központok átszervezéséhez meg kell találni az anyagi forrásokat is, hiszen minden új, kisebb épület megvásárlása jelentős terhet ró a megyei tanácsra.
Marosludason már idén márciusban átadtak négy védett házat, ahova összesen 24 gondozott költözött be. Ez a beruházás 3,3 millió lejbe került, az önrész tíz százalék volt, a többi pályázati forrás.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) benyújtott a parlamentbe egy törvénymódosító javaslatot, amely szerint a daganatos betegek kísérői akkor is jogosultak lennének a fizetett szabadságra, ha orvosi vizsgálatokra kísérik el a beteget.
A következő napokban várható hőhullám miatt ajánlásokat fogalmaztak meg csütörtökön a hatóságok a lakosság számára.
Vízzel locsolják az elefántot, naponta többször utántöltik az itatókat, mindenhol árnyékos helyet is biztosítanak – a kánikulában fokozottan odafigyelnek az állatokra a marosvásárhelyi állatkertben.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtöki figyelmeztető előrejelzése szerint hétfő reggelig kánikulára és fokozott hőterhelésre lehet számítani az egész országban.
A felhőszakadás nyomán vasárnap megszűnt Jávárdi-vízesést máris helyreállította a gyimesközéploki önkormányzat. Munkagépekkel dolgoztak annak érdekében, hogy a patakot visszatereljék régi medrébe, a pallót is megjavították.
A parlament épülete előtt tiltakoznak a tanügyi szakszervezetek a 141-es törvény megszorító intézkedései és a közalkalmazotti bértörvény tervezetének előírásai miatt.
Két sárga jelzésű és egy narancssárga jelzésű hőségriasztást adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Románia államadóssága 2026-ban a GDP 61,6 százalékára, 2027-ben 63,4 százalékára emelkedhet, 2036-ra pedig megközelítheti a GDP 90 százalékát – derül ki az Európai Bizottság szerdán közzétett 2026-os konvergencia-jelentéséből.
A pártok vállalták, hogy csütörtökön egyeztetnek egy kisebbségi kormány támogatásának feltételeiről, és pénteken ismertetik a következtetéseiket – jelentette ki szerda este egy kolozsvári sajtóeseményen Nicușor Dan.
Legalább 32 ember meghalt, mintegy 700-an pedig megsérültek azt követően, hogy szerdán két rendkívül erős földrengés rázta meg Venezuelát. A rengések jelentős pusztítást okoztak, a hatóságok szerint az áldozatok száma drasztikusan emelkedni fog.
szóljon hozzá!