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Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat

Több fogyatékkal élő hazakerülhet a rokonaihoz az átszervezések következtében. Képünk illusztráció • Fotó: Thomas Campean

Több fogyatékkal élő hazakerülhet a rokonaihoz az átszervezések következtében. Képünk illusztráció

Fotó: Thomas Campean

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Huszonhat, fogyatékkal élő felnőtteket gondozó otthonban függesztik fel a beutalásokat – döntötte el a Maros megyei tanács a szakigazgatóság kérésére. Az uniós előírások miatt ezeket a nagy méretű központokat 2030-ig át kell alakítani.

Simon Virág

2026. június 25., 14:592026. június 25., 14:59

Maros megyében 26 olyan állami otthon van, ahol fogyatékkal élő felnőtteket gondoznak. Több tíz sérültet ellátó intézmények vannak Mezőkapuson, Sárpatakon, Szászrégenben, Segesváron, Holtmaroson, Nyárádremetén, Mezőcsáváson, Marosvécsen, Mikházán, Vármezőn, Marosludason és Szovátán (Patakmajor).

Folyamatosan csökkenteni kell a bentlakók számát

A Maros megyei tanács csütörtöki, júniusi soros ülésén a szociális és gyermekjogvédelmi igazgatóság kérésének eleget téve,

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elfogadták többek között a sérült felnőtteket gondozó intézményrendszer átszervezését.

Az uniós követelmények alapján az alapelgondolás az, hogy

kisebb, védett otthonokba költöztetik ki a gondozottakat, ahol egy-egy házban legtöbb öt-hat személy él.

Mint kiderült, 2020 végén Maros megyében 929 fogyatékkal élő felnőtt volt állami gondozásban. Az országos szinten meghatározott mutatók szerint

június 30-ig számukat 625-re, 2030 végére pedig 563 főre kell csökkenteni.

Ez azt jelenti, hogy egyesek bekerülnek a kis létszámú védett házakba,

többen viszont hazakerülnek családjaikhoz, rokonaikhoz.

A csütörtöki döntés arra is vonatkozott, hogy 465 jelenlegi gondozottnak kell támogatást biztosítani, hogy majd könnyebben beilleszkedjen a közösségbe.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Felfüggesztik a beutalásokat

A csütörtöki döntés egyik fontos eleme:

felfüggesztik a beutalásokat minden Maros megyei, fogyatékkal élő felnőttek számára fenntartott otthonban.

Erre azért van szükség, mert nem tudják csökkenteni a gondozottak számát, ha közben minden megüresedett helyre újabb személyt vesznek fel a hosszú várólistáról.

A megyei tanácsosok arról is döntöttek, hogy létrehoznak egy koordinációs csoportot, amely kidolgozza a következő lépéseket,

négy hónapon belül pedig konkrét tervet dolgoz ki a nagy otthonok felszámolására.

A jelenlegi központok átszervezéséhez meg kell találni az anyagi forrásokat is, hiszen minden új, kisebb épület megvásárlása jelentős terhet ró a megyei tanácsra.

Marosludason már idén márciusban átadtak négy védett házat, ahova összesen 24 gondozott költözött be. Ez a beruházás 3,3 millió lejbe került, az önrész tíz százalék volt, a többi pályázati forrás.

Marosszék
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