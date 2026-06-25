Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt

Fotó: Román Csendőrség Facebook-oldala
Autóba zárva maradt egy négy hónapos csecsemő csütörtökön Gyulafehérváron, miután a jármű automatikusan bezáródott, miközben a kulcs bent maradt.
2026. június 25., 19:392026. június 25., 19:39
2026. június 25., 19:402026. június 25., 19:40
Nagyon megijedtek a szülők csütörtök délután Gyulafehérváron, miután az autójuk zárórendszere véletlenül aktiválódott úgy, hogy a kulcs bent maradt, gyermekük pedig az autóban rekedt.
A riadalomra egy szolgálaton kívüli csendőr lett figyelmes, és tekintettel a 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletre, illetve arra, hogy a légkondicionáló rendszer már nem működött az autóban, azonnal cselekedett:
– tájékoztat Facebook-oldalán a román csendőrség.
A csendőrség az eset kapcsán több ajánlást is megfogalmazott:
soha ne hagyjanak gyermekeket vagy háziállatokat egyedül az autóban, még néhány percre sem;
magas hőmérséklet esetén az autó belseje nagyon gyorsan veszélyes környezetté válhat;
mindig ellenőrizzék, hogy a kulcsok önöknél vannak-e, mikor kiszállnak az autóból;
ha veszélyben lévő gyermeket vagy állatot látnak egy járműben, azonnal hívják a 112-t.
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