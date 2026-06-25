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Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt

• Fotó: Román Csendőrség Facebook-oldala

Fotó: Román Csendőrség Facebook-oldala

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Autóba zárva maradt egy négy hónapos csecsemő csütörtökön Gyulafehérváron, miután a jármű automatikusan bezáródott, miközben a kulcs bent maradt.

Székelyhon

2026. június 25., 19:392026. június 25., 19:39

2026. június 25., 19:402026. június 25., 19:40

Nagyon megijedtek a szülők csütörtök délután Gyulafehérváron, miután az autójuk zárórendszere véletlenül aktiválódott úgy, hogy a kulcs bent maradt, gyermekük pedig az autóban rekedt.

A riadalomra egy szolgálaton kívüli csendőr lett figyelmes, és tekintettel a 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletre, illetve arra, hogy a légkondicionáló rendszer már nem működött az autóban, azonnal cselekedett:

a tulajdonos beleegyezésével betörte az autó egyik ablakát, és sikeresen, biztonságban kimentették a gyermeket

– tájékoztat Facebook-oldalán a román csendőrség.

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A csendőrség az eset kapcsán több ajánlást is megfogalmazott:

  • soha ne hagyjanak gyermekeket vagy háziállatokat egyedül az autóban, még néhány percre sem;

  • magas hőmérséklet esetén az autó belseje nagyon gyorsan veszélyes környezetté válhat;

  • mindig ellenőrizzék, hogy a kulcsok önöknél vannak-e, mikor kiszállnak az autóból;

  • ha veszélyben lévő gyermeket vagy állatot látnak egy járműben, azonnal hívják a 112-t.

Belföld Csendőrség
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