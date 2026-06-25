Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Nagyon megijedtek a szülők csütörtök délután Gyulafehérváron, miután az autójuk zárórendszere véletlenül aktiválódott úgy, hogy a kulcs bent maradt, gyermekük pedig az autóban rekedt.

A riadalomra egy szolgálaton kívüli csendőr lett figyelmes, és tekintettel a 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletre, illetve arra, hogy a légkondicionáló rendszer már nem működött az autóban, azonnal cselekedett: