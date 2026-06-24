Felkötötték, meglőtték, bezsákolták és vízbe dobták – kutyasorsok Székelyföldön

A csíkszeredai önkormányzat által kezelt menhely bejárata. Közvetlen a taplocai kutyamenhely mellett működnek

Meglőtt, felakasztott, agyonvert és éheztetett kutyák tucatjai kerültek be az elmúlt évek alatt a csíktaplocai kutyamenhelyre. Ez a székelyföldi kutyatartás árnyoldala, az esetenkénti, meglehetősen kegyetlen bánásmód az állatokkal.

Barabás Hajnal 2026. június 24., 21:102026. június 24., 21:10

„Sörétes fegyverrel lőhették szét az Edith nevű kutya alsó állkapcsát, annyira szét volt roncsolódva.

Csontsoványan találtak rá a lakott településtől távol eső helyen, a semmi közepén, ki volt száradva, sem enni, sem inni nem tudott. Ilyen állapotban került be a csíktaplocai kutyamenhelyre”

– osztotta meg a Székelyhonnal egy 7 éves szuka kutya történetét a csíkszeredai Puskás Laura állatgondozó, aki már kilenc éve dolgozik a menhelyen. Hirdetés Mint mesélte, az évek alatt sok kegyetlenséget tapasztalt, amit az állatokkal elkövettek egyes emberek, de

ez volt számára az egyik legmegrázóbb eset, amely 2019-ben történt Székelyudvarhely közelében.

Akkor a kutyának szerencsére sikerült sürgősségi műtéttel helyreállítani az állkapcsát. Egy nagyon kedves, aranyos, jópofa kutya. „Bár nem lett teljesen ép az állkapcsa, ma már fájdalom nélkül él új gazdáinál” – tette hozzá.

Lazarus, a sokmindent túlélő kutya, ezúttal már gyógyultan, biztonságban Fotó: Puskás Laura

A Lazarus nevű kan kutya története talán még ennél is kegyetlenebb.

Kölyökkutyaként vált kóbor kutyává, és került az utcára, túlélte a parvovírust, majd egy autó is elütötte, és koponyasérülést szenvedett.

Miután felépült, ismeretlenek egy másik kutyával együtt felakasztották egy híd alatt. Ez Sepsiszentgyörgy környékén történt. „A társa nem élte túl.

Neki szerencséje volt, meglazult a nyakán a kötél, így kiszabadult. Egy imádnivaló, szeretetteljes kutya volt”

– magyarázta Puskás Laura. A gondozó szerint a legmeghatóbb az volt, hogy a kutya ezek után sem veszítette el az emberekbe vetett bizalmát. Tőle tudjuk, hogy ez a négylábú is külföldön él most, örökbefogadó családjánál.

Fotó: Borbély Fanni

Jimminez alig hét hónapos kutya volt, amikor Csíkszeredában egy oszlophoz kötve találtak rá.

Annyira sovány volt, hogy alig állt a lábán, ráadásul a szájkosár is volt rajta, hogy még kiszabadulni se tudjon. Önkéntesek vették észre, amikor a menhelyre indultak. Az ügyben a rendőrség is eljárást indított”

– mesélte a gondozó.

Csupán egy kapu választja el a két menhelyet egymástól, egyiket az önkormányzat, másikat civilek működtetnek Fotó: Borbély Fanni

A menhelyen az évek során szinte minden elképzelhető állatkínzási móddal találkoztak:

a kutyákat fejbe verték, villával megszúrták, megmérgezték őket.

Van akik a kutyakölyköket zsákba rakják és a folyókba, patakokba dobják, vagy felkötik őket, esetenként kicsapják őket az erdőre, mezőre vadállatok prédájának.

A szerencsésebb kóbor kutyák menhelyre kerülnek, ahonnan örökbefogadó családokhoz is kerülhetnek. Fotó: Borbély Fanni

Az állatgondozó szerint a mentalitásváltás mellett szükség volna arra is, hogy a hatóságok felelősségre vonják a felelőtlen kutyatartókat. Az állatkínzás ugyanis bűncselekménynek számít. A büntetés mértékét, és azt, hogy mi számít állatkínzásnak, a 2004-ből származó 205-ös számú törvény 25-ös cikkelye szabályozza, amelynek módosításai 2022. május 13-tól léptek érvénybe.

Fotó: Borbély Fanni

Taplocán egymás mellett és adott esetben egymást kiegészítve két menhely működik, egy része 11 kennellel a csíkszeredai önkormányzathoz tartozik, és szerződés alapján a Total Bundi Kft. végzi a kóbor ebek befogását, kezelését, gondozását. A másik részét az egykori Pro Animalia Alapítvány működtette, amíg meg nem szüntették idén januárban. Jelenleg egy hasonló tevékenységű, állatok mentésével foglalkozó civil szervezet létrehozásán dolgoznak lelkes civilek, az egyesület bejegyzése még folyamatban van.

Fotó: Borbély Fanni