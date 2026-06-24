Felkötötték, meglőtték, bezsákolták és vízbe dobták – kutyasorsok Székelyföldön

A csíkszeredai önkormányzat által kezelt menhely bejárata. Közvetlen a taplocai kutyamenhely mellett működnek
Fotó: Borbély Fanni
Meglőtt, felakasztott, agyonvert és éheztetett kutyák tucatjai kerültek be az elmúlt évek alatt a csíktaplocai kutyamenhelyre. Ez a székelyföldi kutyatartás árnyoldala, az esetenkénti, meglehetősen kegyetlen bánásmód az állatokkal.
„Sörétes fegyverrel lőhették szét az Edith nevű kutya alsó állkapcsát, annyira szét volt roncsolódva.
– osztotta meg a Székelyhonnal egy 7 éves szuka kutya történetét a csíkszeredai Puskás Laura állatgondozó, aki már kilenc éve dolgozik a menhelyen.
Mint mesélte, az évek alatt sok kegyetlenséget tapasztalt, amit az állatokkal elkövettek egyes emberek, de
Akkor a kutyának szerencsére sikerült sürgősségi műtéttel helyreállítani az állkapcsát. Egy nagyon kedves, aranyos, jópofa kutya. „Bár nem lett teljesen ép az állkapcsa, ma már fájdalom nélkül él új gazdáinál” – tette hozzá.
Lazarus, a sokmindent túlélő kutya, ezúttal már gyógyultan, biztonságban
Fotó: Puskás Laura
A Lazarus nevű kan kutya története talán még ennél is kegyetlenebb.
Miután felépült, ismeretlenek egy másik kutyával együtt felakasztották egy híd alatt. Ez Sepsiszentgyörgy környékén történt. „A társa nem élte túl.
– magyarázta Puskás Laura. A gondozó szerint a legmeghatóbb az volt, hogy a kutya ezek után sem veszítette el az emberekbe vetett bizalmát. Tőle tudjuk, hogy ez a négylábú is külföldön él most, örökbefogadó családjánál.
Fotó: Borbély Fanni
Jimminez alig hét hónapos kutya volt, amikor Csíkszeredában egy oszlophoz kötve találtak rá.
– mesélte a gondozó.
Csupán egy kapu választja el a két menhelyet egymástól, egyiket az önkormányzat, másikat civilek működtetnek
Fotó: Borbély Fanni
A menhelyen az évek során szinte minden elképzelhető állatkínzási móddal találkoztak:
Van akik a kutyakölyköket zsákba rakják és a folyókba, patakokba dobják, vagy felkötik őket, esetenként kicsapják őket az erdőre, mezőre vadállatok prédájának.
A szerencsésebb kóbor kutyák menhelyre kerülnek, ahonnan örökbefogadó családokhoz is kerülhetnek.
Fotó: Borbély Fanni
Az állatgondozó szerint a mentalitásváltás mellett szükség volna arra is, hogy a hatóságok felelősségre vonják a felelőtlen kutyatartókat.
Az állatkínzás ugyanis bűncselekménynek számít. A büntetés mértékét, és azt, hogy mi számít állatkínzásnak, a 2004-ből származó 205-ös számú törvény 25-ös cikkelye szabályozza, amelynek módosításai 2022. május 13-tól léptek érvénybe.
Fotó: Borbély Fanni
Taplocán egymás mellett és adott esetben egymást kiegészítve két menhely működik, egy része 11 kennellel a csíkszeredai önkormányzathoz tartozik, és szerződés alapján a Total Bundi Kft. végzi a kóbor ebek befogását, kezelését, gondozását.
A másik részét az egykori Pro Animalia Alapítvány működtette, amíg meg nem szüntették idén januárban.
Jelenleg egy hasonló tevékenységű, állatok mentésével foglalkozó civil szervezet létrehozásán dolgoznak lelkes civilek, az egyesület bejegyzése még folyamatban van.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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