Egyre fokozódik a hőség, hétfőig marad a kánikula

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtöki figyelmeztető előrejelzése szerint hétfő reggelig kánikulára és fokozott hőterhelésre lehet számítani az egész országban.

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A meteorológusok szerint csütörtök 10 órától hétfő 10 óráig a hőhullám az egész országra kiterjed és erősödik. Pénteken nyugaton és északnyugaton, szombaton már az ország középső és déli részén is, vasárnap pedig országszerte kánikula lesz – írja az Agerpres a meteorológiai szolgálat előrejelzéseire hivatkozva.

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A hőterhelés fokozatosan erősödik, a hőmérséklet-páratartalom index a síkvidéki területeken, majd a dombvidéken is eléri, illetve meghaladja a kritikus 80 egységet.