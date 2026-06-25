Egyre fokozódik a hőség, hétfőig marad a kánikula

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Fotó: Pinti Attila
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtöki figyelmeztető előrejelzése szerint hétfő reggelig kánikulára és fokozott hőterhelésre lehet számítani az egész országban.
A meteorológusok szerint csütörtök 10 órától hétfő 10 óráig a hőhullám az egész országra kiterjed és erősödik. Pénteken nyugaton és északnyugaton, szombaton már az ország középső és déli részén is, vasárnap pedig országszerte kánikula lesz – írja az Agerpres a meteorológiai szolgálat előrejelzéseire hivatkozva.
A hőterhelés fokozatosan erősödik, a hőmérséklet-páratartalom index a síkvidéki területeken, majd a dombvidéken is eléri, illetve meghaladja a kritikus 80 egységet.
a legmagasabb értékek az időszak második felében a Nyugati-síkságon várhatók. Szombatról vasárnapra és vasárnapról hétfőre virradóra több térségben trópusi éjszaka lesz; országos szinten a minimumok 14 és 25 fok között alakulnak.
A meteorológusok közlése szerint a hőhullám július első napjaiig kitart.
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