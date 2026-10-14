Rátámadtak a tornatanárra egy diák szülei Temesváron, a kerítésen kívülről videózták az esetet

Biztonsági kamera egy tanintézménynél. Indokolt a felszerelésük. Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy ötödik osztályos tanuló szülei szerdán Temesváron, miután a pedagógus rendreutasította gyermeküket a tanórai viselkedése miatt.
2026. október 14., 16:452026. október 14., 16:45
2026. október 14., 17:512026. október 14., 17:51
A temesvári 15-ös számú általános iskolában történt incidenst a 112-es segélyhívón jelentették.
A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint az első vizsgálatok alapján azért alakult ki konfliktus a szülők és a tanár között, mert a szülők sérelmezték, hogy a pedagógus a tanórai viselkedési szabályok betartására figyelmeztette gyermeküket – írja az Agerpres hírügynökség.
A rendőrség folytatja a vizsgálatot az eset pontos körülményeinek tisztázása és a szükséges jogi intézkedések meghozatala érdekében.
Aura Danielescu Temes megyei főtanfelügyelő szerdán kijelentette, hogy a tanfelügyelőség elítéli az iskolai erőszak minden formáját, és támogatásáról biztosítja a bántalmazott testnevelő tanárt.
A főtanfelügyelő a 15-ös számú általános iskola igazgatójától kapott tájékoztatásra hivatkozva elmondta, hogy
A konfliktus az iskola udvarán tettlegességig fajult, és a tanárt fizikailag bántalmazták.
A főtanfelügyelő szerint az iskola vezetősége értesítette az esetről a rendőrséget, és az érintetteket kihallgatják.
A történteket végignéző diákok számára a Temes megyei oktatási erőforrás- és tanácsadó központ közreműködésével pszichológiai segítséget biztosítanak – írja még az Agerpres hírügynökség Aura Danielescu közlésére hivatkozva.
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