Rátámadtak a tornatanárra egy diák szülei Temesváron, a kerítésen kívülről videózták az esetet

Biztonsági kamera egy tanintézménynél. Indokolt a felszerelésük. Képünk illusztráció

Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy ötödik osztályos tanuló szülei szerdán Temesváron, miután a pedagógus rendreutasította gyermeküket a tanórai viselkedése miatt.

Székelyhon 2026. október 14., 16:452026. október 14., 16:45 2026. október 14., 17:512026. október 14., 17:51

A temesvári 15-ös számú általános iskolában történt incidenst a 112-es segélyhívón jelentették. A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint az első vizsgálatok alapján azért alakult ki konfliktus a szülők és a tanár között, mert a szülők sérelmezték, hogy a pedagógus a tanórai viselkedési szabályok betartására figyelmeztette gyermeküket – írja az Agerpres hírügynökség. Hirdetés A rendőrség folytatja a vizsgálatot az eset pontos körülményeinek tisztázása és a szükséges jogi intézkedések meghozatala érdekében.

Aura Danielescu Temes megyei főtanfelügyelő szerdán kijelentette, hogy a tanfelügyelőség elítéli az iskolai erőszak minden formáját, és támogatásáról biztosítja a bántalmazott testnevelő tanárt. Hazament erősítésért A főtanfelügyelő a 15-ös számú általános iskola igazgatójától kapott tájékoztatásra hivatkozva elmondta, hogy

a tanuló a figyelmeztetés után hazament, majd a szüleivel és a bátyjával tért vissza az iskolába.