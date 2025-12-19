Pirotechnikai eszközöket foglaltak le a rendőrök Hargita megyében

Több száz kilogrammnyi pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség egy Hargita megyei vállalkozástól.

A Hargita megyei rendőrség ellenőrzéseket tartott csütörtökön egy olyan vállalkozásnál, amely pirotechnikai termékek tárolásával és forgalmazásával foglalkozik Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában. Ennek során

mintegy 320 kilogramm P1 kategóriába tartozó pirotechnikai terméket találtak, amelyek esetében felmerült a gyanú, hogy azok tartása nem felel meg a hatályban lévő jogszabályoknak.

Az érintett árut a hatóságok lefoglalták, a jogi helyzet tisztázása érdekében. Az ügyben a rendőrség folytatja a vizsgálatot, és büntetőeljárás indult a robbanóanyagokra vonatkozó jogszabályok megszegésének gyanúja miatt.

Hirdetés

Az akció az országos pirotechnikai ellenőrzési terv keretében zajlott – írja közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitánysáág.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, bűncselekménynek minősül, és börtönnel büntethető a nagyobb pirotechnikai eszközök használata.