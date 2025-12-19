Pirotechnikai eszközöket foglaltak le a rendőrök Hargita megyében

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Több száz kilogrammnyi pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség egy Hargita megyei vállalkozástól.
A Hargita megyei rendőrség ellenőrzéseket tartott csütörtökön egy olyan vállalkozásnál, amely pirotechnikai termékek tárolásával és forgalmazásával foglalkozik Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában. Ennek során
Az érintett árut a hatóságok lefoglalták, a jogi helyzet tisztázása érdekében. Az ügyben a rendőrség folytatja a vizsgálatot, és büntetőeljárás indult a robbanóanyagokra vonatkozó jogszabályok megszegésének gyanúja miatt.
Az akció az országos pirotechnikai ellenőrzési terv keretében zajlott – írja közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitánysáág.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, bűncselekménynek minősül, és börtönnel büntethető a nagyobb pirotechnikai eszközök használata.
Országszerte több mint 7 millió lej értékben rótt ki bírságot az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a december 15. és 19. között végzett ellenőrzések nyomán.
Idén csaknem 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok, miközben a bírói álláshelyek közel 20 százaléka nincs betöltve – közölte pénteken a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM).
Pénzügyi bizonytalanságok és kormányzati megszorítások jellemezték Csíkszereda 2025-ös esztendejét, amelyet Korodi Attila polgármester az év utolsó rendes havi tanácsülésén értékelt pénteken.
Ünnepélyes díjátadón ismerte el Hargita megye tanácsa a megye három tűzoltóját és két kiváló sportolóját. Az ülés alatt költségvetésről, európai uniós projektekről és útépítésről is tárgyaltak a megye önkormányzati képviselői.
Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.
Jótékonysági futással és kosárlabdameccsel gyűjt adományokat az eltérő fejlődésű gyermekekért a Gyulafehérvári Caritas december 20–23. között Marosvásárhelyen és környékén. Futással vagy akár kerékpározással is csatlakozhat bárki az akcióhoz.
Cantus figuratus címmel tart előadóestet Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész Székely Norbert zongoraművész közreműködésével advent utolsó vasárnapján, december 21-én 18 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
Aláírta pénteken Daniel David oktatási miniszter az új középiskolai tanterveket jóváhagyó rendeletet – közölte a szaktárca.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta Radu Miruță jelölését a védelmi miniszteri és Irineu Darău jelölését a gazdasági miniszteri tisztségre.
Mindent vissza: közleményben próbálja tisztázni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája azt a szerdai keltezésű határozattervezetet, amelyben a nyugdíjasok utazási kedvezményének korlátozásáról is szó van.
szóljon hozzá!