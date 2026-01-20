Rovatok
Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

Ötéves rekordszinten van a gázfogyasztás Romániában – írja az MTI a Transgaz adatai alapján.

Székelyhon

2026. január 20., 12:222026. január 20., 12:22

A szokatlanul hideg idő miatt január 20-án 663 GWh-ra nőtt Románia teljes gázfogyasztása. Ennél nagyobb értékre legutóbb 2021. január 19-én volt példa, amikor az országos fogyasztás 673 GWh volt.

Az országos gázelosztó hálózatot üzemeltető állami vállalat, a Transgaz valós idejű adatai azt mutatják, hogy

  • 250 GWh-t a belső termelés fedez,

  • 277 GWh-nak megfelelő mennyiségű földgázt a tározókból emelnek ki,

  • mintegy 135 GWh pedig importból származik.

Románia teljes importja 210 GWh (19,8 millió köbméter), míg az export hozzávetőleg 76 GWh (7,2 millió köbméter). Az importált földgáz Bulgárián (175,5 MWh, 16,8 millió köbméter) és Magyarországon (32 GWh, 3 millió köbméter) keresztül érkezik. Románia Moldovába (57 GWh, 5,4 millió köbméter) és Ukrajnába (19 GWh, 1,8 millió köbméter) exportál földgázt.

A napi gázfogyasztás abszolút romániai rekordját a 2017. január 10-én mért 735 GWh jelenti.

Akkor 300 GWh-t fedezett a belső termelés, 280 GWh származott a gáztározókból, 155 GWh pedig importból.

Január 18-án a romániai gáztározókban tárolt energia mennyisége 20,2 TWh volt, ami 59,8 százalékos telítettségnek felel meg. Ez hozzávetőleg 10 százalékkal haladta meg az Európai Unió átlagát, és közel 5 százalékkal az egy évvel korábbi romániai értéket.

Január 19-éről 20-ára virradóra Románia nagy részén a hőmérséklet mínusz 10 C fok alá csökkent, s kedden napközben sem emelkedik fagypont fölé.

korábban írtuk

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő

Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.

Belföld Gazdaság
szóljon hozzá! Hozzászólások
