Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő

Fotó: Olti Angyalka
Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.
Az előrejelzések szerint szerdára virradóra különösen alacsony hőmérsékleti értékekre kell számítani országszerte, mínusz 20 és mínusz 8 Celsius-fok közötti minimumokkal.
A keddi nap folyamán Hargita, Maros, Kolozs, Fehér, Hunyad, Botoșani és Iași megyében kitart a fagy, mínusz 8 és mínusz 4 Celsius-fok közötti értékekre lehet számítani,
Románia északi és központi területein a csütörtökre virradó éjszaka is fagy várható, mínusz 17 és mínusz 9 Celsius-fok közötti hőmérsékleti értékekkel – olvasható az Agerpres által ismertetett előrejelzésben.
Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.
Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.
Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.
Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.
A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.
Gyakori hőmérséklet-ingadozásokra lehet számítani a következő két hétben, január 24. után pedig többfelé várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 19. és február 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Közel nyolcvan fogat gyűlt össze vasárnap a csíkjenőfalvi húsfeldolgozónál az első felcsíki lovasszán-ünnep megnyitóján, hogy mintegy nyolc kilométert megtéve eljussanak a csíkkarcfalvi közbirtokosság erdei házához.
szóljon hozzá!