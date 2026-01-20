Rovatok
Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.

Székelyhon

2026. január 20., 11:512026. január 20., 11:51

Az előrejelzések szerint szerdára virradóra különösen alacsony hőmérsékleti értékekre kell számítani országszerte, mínusz 20 és mínusz 8 Celsius-fok közötti minimumokkal.

A keddi nap folyamán Hargita, Maros, Kolozs, Fehér, Hunyad, Botoșani és Iași megyében kitart a fagy, mínusz 8 és mínusz 4 Celsius-fok közötti értékekre lehet számítani,

az erdélyi medencékben pedig nem lesz több mínusz 10 foknál.

Románia északi és központi területein a csütörtökre virradó éjszaka is fagy várható, mínusz 17 és mínusz 9 Celsius-fok közötti hőmérsékleti értékekkel – olvasható az Agerpres által ismertetett előrejelzésben.

Belföld Időjárás
2026. január 20., kedd

2026. január 20., kedd

2026. január 19., hétfő

2026. január 19., hétfő

2026. január 19., hétfő

2026. január 19., hétfő

2026. január 19., hétfő

2026. január 19., hétfő

2026. január 19., hétfő

2026. január 19., hétfő

