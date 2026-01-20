Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő

Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.

Az előrejelzések szerint szerdára virradóra különösen alacsony hőmérsékleti értékekre kell számítani országszerte, mínusz 20 és mínusz 8 Celsius-fok közötti minimumokkal. A keddi nap folyamán Hargita, Maros, Kolozs, Fehér, Hunyad, Botoșani és Iași megyében kitart a fagy, mínusz 8 és mínusz 4 Celsius-fok közötti értékekre lehet számítani,

az erdélyi medencékben pedig nem lesz több mínusz 10 foknál.