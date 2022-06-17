Orvos-Tóth Noémi: kell valaki, aki észreveszi a létezésünket

A nagyközönség számára magyar nyelven elsőként fogalmazta meg közérthetően a transzgenerációs elmélet alapjait. A 2018-ban megjelent Örökölt sors című könyve mind a mai napig töretlen sikernek örvend, és sokaknak adott kapaszkodót problémáik leküzdésére, gyakorlatilag alapműnek tekinthető.
Decemberben megjelent legutóbbi kötete, a Szabad akarat is hamar népszerű lett, ennek ellenére nem íróként, hanem sokkal inkább pszichológusként határozza meg önmagát a Nézőpont e heti vendége Orvos-Tóth Noémi. A klinikai szakpszichológus nemcsak az egyéni, hanem
„Ma már igazi önismeret nélkül nagyon sok nehézségünk van az életben.
– fogalmazott a pszichológus a Nézőpont kamerái előtt.
A szakember a mindennapi kapcsolattartás, a kommunikáció fontosságát is hangsúlyozta. „Attól, hogy nem beszélek egy érzésről, attól, hogy nem vállalom fel sem magam, sem mások előtt, hanem megpróbálom lenyomni, szőnyeg alá söpörni, attól a feszültség, a stressz nem szűnik meg, hanem testi formában kezd el kifejezésre jutni, és ebből számtalan testi megbetegedés tud származni. Mi zsigerileg társas lények vagyunk. És végzetesen össze vagyunk egymással kapcsolva.
– mutatott rá a szakember.
Az erdélyi magyar kisebbségi lét és az ehhez vezető közösségi trauma hatása megkerülhetetlen, erről is beszélt a szakpszichológus a Nézőpontban.
– fejtette ki.
Az Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológussal készült interjú megtekinthető a Médiatér YouTube-csatornáján. Az interjú a Nézőpont podcastcsatornáján, Spotify-on vagy az alább beágyazott lejátszóra kattintva is meghallgatható.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
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