Orvos-Tóth Noémi: kell valaki, aki észreveszi a létezésünket

A nagyközönség számára magyar nyelven elsőként fogalmazta meg közérthetően a transzgenerációs elmélet alapjait. A 2018-ban megjelent Örökölt sors című könyve mind a mai napig töretlen sikernek örvend, és sokaknak adott kapaszkodót problémáik leküzdésére, gyakorlatilag alapműnek tekinthető.

Székelyhon 2022. június 17., 12:002022. június 17., 12:00

Decemberben megjelent legutóbbi kötete, a Szabad akarat is hamar népszerű lett, ennek ellenére nem íróként, hanem sokkal inkább pszichológusként határozza meg önmagát a Nézőpont e heti vendége Orvos-Tóth Noémi. A klinikai szakpszichológus nemcsak az egyéni, hanem

a közösségi sorsokról, önismeretről, érzésekről, traumákról és különböző leküzdési technikákról is beszélt a műsorban.

„Ma már igazi önismeret nélkül nagyon sok nehézségünk van az életben.

Az önismeret nemcsak akkor kell, és nemcsak akkor tud nekünk segíteni, ha tényleg van valami nagyon súlyos elakadás az életünkben, hanem ahhoz is nagyon fontos lenne, hogy a hétköznapi életben jól boldoguljunk. Ez ma már elengedhetetlen

– fogalmazott a pszichológus a Nézőpont kamerái előtt. Hirdetés A szakember a mindennapi kapcsolattartás, a kommunikáció fontosságát is hangsúlyozta. „Attól, hogy nem beszélek egy érzésről, attól, hogy nem vállalom fel sem magam, sem mások előtt, hanem megpróbálom lenyomni, szőnyeg alá söpörni, attól a feszültség, a stressz nem szűnik meg, hanem testi formában kezd el kifejezésre jutni, és ebből számtalan testi megbetegedés tud származni. Mi zsigerileg társas lények vagyunk. És végzetesen össze vagyunk egymással kapcsolva.

Az, aki teljesen leválasztódik az emberi kapcsolatokról tulajdonképpen nemcsak lelkileg, hanem testileg is elkezd sorvadni

– mutatott rá a szakember. Az erdélyi magyar kisebbségi lét és az ehhez vezető közösségi trauma hatása megkerülhetetlen, erről is beszélt a szakpszichológus a Nézőpontban.

Hogyha az őseink között volt olyan nagyszülő, dédszülő, aki egyszer csak megtapasztalta azt, hogy az ő akarata, ráhatása nélkül megtörténnek vele rossz dolgok, vagy váratlan dolgok, az életét felforgató dolgok, akkor ő azt a hiedelmet adja tovább, hogy én kicsi vagyok, és nem nagyon tudok hatni arra, hogy mi történik velem