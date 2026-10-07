A fuvarozói szakszervezet szerint akár 25 százalékkal is nőhet a belföldi fuvarok díja a megdrágított útdíjrendszer miatt

A kilométerarányos útdíjrendszer (TollRo) bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10-25 százalékkal emelheti a belföldi fuvarozás díját.

Székelyhon 2026. október 07., 16:252026. október 07., 16:25

Egyelőre nem tudni, hogy a fuvarozók ennek mekkora részét tudják áthárítani megrendelőikre – jelentette ki szerdán a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének (UNTRR) elnöke az Agerpres beszámolója szerint. Hirdetés Sajtótájékoztatóján Daniel Niculescu elmondta, hogy

a gázolaj ára az év eleje óta több mint 40 százalékkal emelkedett, ami 12-16 százalékkal növelte a fuvarozási költségeket.

A megrendelők azonban átlagosan csak mintegy 9 százalékos díjemelést fogadtak el, így a vállalatok továbbra is 3-7 százalékos többletköltséget viselnek.

Fotó: Tuchiluș Alex

Niculescu szerint erre tevődik rá az útdíj hatása. Az UNTRR előzetes számításai alapján ez a belföldi fuvarozási díjak további 10-25 százalékos emelkedését indokolhatná. A fuvarozók azonban arra számítanak, hogy ezt sem tudják teljes egészében áthárítani ügyfeleikre, így

a következő hónapokban a többletköltség egy részét maguk viselik majd.

Az UNTRR elnöke a TollRo rendszer működési zavaraira is panaszkodott. Elmondta, hogy indulása óta javult ugyan a rendszer, de továbbra is előfordulnak olyan hibák, amelyek miatt a fuvarozók akár 2000 lejes, ismételten is kiszabható bírságot kockáztatnak. Problémát jelent az is, hogy a TollRo alkalmazás egyes régebbi Android-verziókon nem működik. Niculescu szerint

egyetlen nagyobb fuvarozó cégnek mintegy 200 új telefont kellett rendelnie, ami hozzávetőleg 40 ezer eurós kiadást jelent.

Hangsúlyozta: a fuvarozók nem az útdíj megfizetése ellen tiltakoznak, hanem azt kérik, hogy ne bírságolják meg őket a rendszer olyan hibái miatt, amelyekről nem tehetnek.

Fotó: Tuchiluș Alex