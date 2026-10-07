A fuvarozói szakszervezet szerint akár 25 százalékkal is nőhet a belföldi fuvarok díja a megdrágított útdíjrendszer miatt

Fotó: Tuchiluș Alex
A kilométerarányos útdíjrendszer (TollRo) bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10-25 százalékkal emelheti a belföldi fuvarozás díját.
Egyelőre nem tudni, hogy a fuvarozók ennek mekkora részét tudják áthárítani megrendelőikre – jelentette ki szerdán a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének (UNTRR) elnöke az Agerpres beszámolója szerint.
Sajtótájékoztatóján Daniel Niculescu elmondta, hogy
A megrendelők azonban átlagosan csak mintegy 9 százalékos díjemelést fogadtak el, így a vállalatok továbbra is 3-7 százalékos többletköltséget viselnek.
Fotó: Tuchiluș Alex
Niculescu szerint erre tevődik rá az útdíj hatása. Az UNTRR előzetes számításai alapján ez a belföldi fuvarozási díjak további 10-25 százalékos emelkedését indokolhatná. A fuvarozók azonban arra számítanak, hogy ezt sem tudják teljes egészében áthárítani ügyfeleikre, így
Az UNTRR elnöke a TollRo rendszer működési zavaraira is panaszkodott. Elmondta, hogy indulása óta javult ugyan a rendszer, de továbbra is előfordulnak olyan hibák, amelyek miatt a fuvarozók akár 2000 lejes, ismételten is kiszabható bírságot kockáztatnak.
Problémát jelent az is, hogy a TollRo alkalmazás egyes régebbi Android-verziókon nem működik. Niculescu szerint
Hangsúlyozta: a fuvarozók nem az útdíj megfizetése ellen tiltakoznak, hanem azt kérik, hogy ne bírságolják meg őket a rendszer olyan hibái miatt, amelyekről nem tehetnek.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság (CNAIR) kedd este közölte, hogy az október 1-jén észlelt műszaki hibákat kijavították, és a TollRo normálisan működik.
A vállalat ugyanakkor elismerte, hogy szórványosan továbbra is előfordulhatnak üzemzavarok. Ezekben az esetekben nem bírságolják meg azt a fuvarozót, aki igazolhatóan megpróbálta befizetni az útdíjat.
A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.
Befogadhatatlanként elhárította a román alkotmánybíróság szerdán azt az alkotmányossági óvást, amelyet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékainak kifizetése ügyében terjesztett be az Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök vezette kormány.
Kilenc sürgősségi esetnél kellett beavatkozniuk kedden a Hargita megyei katasztrófavédelem egységeinek: a SMURD mentőegységei nyolc, különböző kritikus helyzetben lévő személynek nyújtottak orvosi segítséget, és egy tűzeset is történt.
A képviselőházban szerdán döntő házként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok (robogók) a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek.
A képviselőház szerdán döntő házként elfogadta azt a törvényt, amely háztartásonként évi 50 literről 200 literre emeli a saját fogyasztásra készített hagyományos alkoholos italok jövedékiadó-mentes mennyiségét.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei zár alá helyezték Călin Georgescu bankszámláit az 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben.
Egy csíkszeredai ügyvéd kifogásai nyomán az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte azt a vitatott törvénycikket, amelynek alapján a medvetámadások sérültjeinek megítélhető kártérítést drasztikusan csökkentették a bíróságok.
Több mint egy kilogramm aranyékszert találtak egy Törökországból érkező, Moldovai Köztársaságból származó nő által vezetett személygépkocsiban a giurgiui határőrök.
Az idei második negyedévben 10 204 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 8 százalékkal több, mint az előző három hónapban – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Hétfőn kezdődtek és várhatóan egy hónapig tartanak a 11-es országút Dálnok és Csernáton közötti, mintegy két és fél kilométeres szakaszának felújítási munkálatai Kovászna megyében. A közútkezelő innovatív, újrahasznosításos technológiával dolgozik.
szóljon hozzá!