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Összesítették, mennyit költ egy háztartás havonta átlagosan élelmiszerre

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Az idei második negyedévben 10 204 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 8 százalékkal több, mint az előző három hónapban – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon

2026. október 07., 11:232026. október 07., 11:23

2026. október 07., 11:242026. október 07., 11:24

Éves összevetésben a háztartások átlagjövedelme 7,4 százalékkal, az egy főre jutó összeg pedig 10,4 százalékkal (4222 lejre) emelkedett 2026 második három hónapjában.

A pénzbeli jövedelem havi átlaga háztartásonként 8,4 százalékkal 9748 lejre emelkedett az előző negyedévhez viszonyítva, a természetbeni jövedelmeké pedig 1,7 százalékkal 456 lejre nőtt.

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Az átlagban 7354 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 72,1 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 2005 lejes jövedelem (19,6 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez.

Továbbra is jelentős különbségek mutatkoztak a városi és a vidéki háztartások között. Városon a háztartások havi átlagjövedelme 11 118 lej volt, 1,2-szerese a vidéki értéknek. Az egy főre jutó jövedelem városon 4997 lejt, vidéken 3405 lej volt.

A háztartások átlagos havi kiadásai 2026 második negyedévében háztartásonként 8650 lejt, személyenként pedig 3579 lejt tettek ki, ami az összjövedelem 84,8 százalékának felelt meg.

Az első negyedévhez képest a második negyedévben 635 lejjel emelkedtek a háztartásonkénti kiadások, 2025 azonos időszakához viszonyítva pedig háztartásonként 7,6 százalékkal emelkedtek.

  • A háztartások kiadásainak 57 százalékát (4936 lej) a fogyasztási kiadások tették ki az idei második trimeszterben,

  • 36,5 százalékát (3159 lej) a helyi és központi adók, illetékek, társadalombiztosítási járulékok,

  • 1,4 százalékát (119 lej) pedig a háztáji gazdálkodással kapcsolatos költségek

– írja az Agerpres hírügynökség az INS adataira hivatkozva.

A fogyasztási kiadások legnagyobb tételét továbbra is az élelmiszerek és az alkoholmentes italok jelentették: ezekre egy háztartás havonta átlagosan 1581 lejt, fogyasztási kiadásainak 32 százalékát költötte.

Lakhatásra, vízre, villamos energiára, gázra és más tüzelőanyagokra 813 lej jutott. Ruházatra és lábbelire 390 lejt, közlekedésre 376 lejt költöttek átlagban.

Belföld Társadalom Gazdaság
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