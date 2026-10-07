Összesítették, mennyit költ egy háztartás havonta átlagosan élelmiszerre

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Fotó: Olti Angyalka
Az idei második negyedévben 10 204 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 8 százalékkal több, mint az előző három hónapban – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
2026. október 07., 11:232026. október 07., 11:23
2026. október 07., 11:242026. október 07., 11:24
Éves összevetésben a háztartások átlagjövedelme 7,4 százalékkal, az egy főre jutó összeg pedig 10,4 százalékkal (4222 lejre) emelkedett 2026 második három hónapjában.
A pénzbeli jövedelem havi átlaga háztartásonként 8,4 százalékkal 9748 lejre emelkedett az előző negyedévhez viszonyítva, a természetbeni jövedelmeké pedig 1,7 százalékkal 456 lejre nőtt.
Az átlagban 7354 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 72,1 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 2005 lejes jövedelem (19,6 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez.
Továbbra is jelentős különbségek mutatkoztak a városi és a vidéki háztartások között. Városon a háztartások havi átlagjövedelme 11 118 lej volt, 1,2-szerese a vidéki értéknek. Az egy főre jutó jövedelem városon 4997 lejt, vidéken 3405 lej volt.
Az első negyedévhez képest a második negyedévben 635 lejjel emelkedtek a háztartásonkénti kiadások, 2025 azonos időszakához viszonyítva pedig háztartásonként 7,6 százalékkal emelkedtek.
A háztartások kiadásainak 57 százalékát (4936 lej) a fogyasztási kiadások tették ki az idei második trimeszterben,
36,5 százalékát (3159 lej) a helyi és központi adók, illetékek, társadalombiztosítási járulékok,
1,4 százalékát (119 lej) pedig a háztáji gazdálkodással kapcsolatos költségek
– írja az Agerpres hírügynökség az INS adataira hivatkozva.
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