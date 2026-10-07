Összesítették, mennyit költ egy háztartás havonta átlagosan élelmiszerre

Az idei második negyedévben 10 204 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 8 százalékkal több, mint az előző három hónapban – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

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Éves összevetésben a háztartások átlagjövedelme 7,4 százalékkal, az egy főre jutó összeg pedig 10,4 százalékkal (4222 lejre) emelkedett 2026 második három hónapjában.

A pénzbeli jövedelem havi átlaga háztartásonként 8,4 százalékkal 9748 lejre emelkedett az előző negyedévhez viszonyítva, a természetbeni jövedelmeké pedig 1,7 százalékkal 456 lejre nőtt.

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Az átlagban 7354 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 72,1 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 2005 lejes jövedelem (19,6 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez.

Továbbra is jelentős különbségek mutatkoztak a városi és a vidéki háztartások között. Városon a háztartások havi átlagjövedelme 11 118 lej volt, 1,2-szerese a vidéki értéknek. Az egy főre jutó jövedelem városon 4997 lejt, vidéken 3405 lej volt.