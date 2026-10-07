Elhárította az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek bérhátralékainak ügyében a kormány által beterjesztett óvást

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Fotó: Facebook/Curtea Constituțională a României
Befogadhatatlanként elhárította a román alkotmánybíróság szerdán azt az alkotmányossági óvást, amelyet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékainak kifizetése ügyében terjesztett be az Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök vezette kormány.
A kabinet szerint a legfelsőbb bíróság (ICCJ) hatáskörét túllépve a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét vette át, amikor
A bukaresti táblabíróság a legfőbb instancia keresetének helyt adva május 5-én 4,8 milliárd lejnyi, a bírák és ügyészek számára peres úton korábban megítélt bérhátralék, illetve késedelmi kamat kifizetésére kötelezte a kormányt – ismerteti az Agerpres.
Az alkotmánybíróság arra hivatkozva hárította el illetékességét, hogy nem változathat a bírósági döntéseken. A testület rámutatott:
Ilyen volt egyebek mellett a bíró kizárására irányuló kérelem elbírálása, az eljárás gyorsasága, az ügy sürgőssé minősítése, a végrehajtási határidő és a késedelmi pótlék megállapítása, valamint az alkalmazandó jogszabályok értelmezése.
Az alkotmánybíróság szerint ezeket a kifogásokat kizárólag a törvényben előírt jogorvoslati eljárásokban lehet érvényesíteni.
A bukaresti ítélőtábla május 5-én arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy – szükség esetén költségvetés-kiigazítással – fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntésekkel megítélt bérhátralékokat. Bolojan szerint ezek összege 4,8 milliárd lej.
Kilenc sürgősségi esetnél kellett beavatkozniuk kedden a Hargita megyei katasztrófavédelem egységeinek: a SMURD mentőegységei nyolc, különböző kritikus helyzetben lévő személynek nyújtottak orvosi segítséget, és egy tűzeset is történt.
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A képviselőház szerdán döntő házként elfogadta azt a törvényt, amely háztartásonként évi 50 literről 200 literre emeli a saját fogyasztásra készített hagyományos alkoholos italok jövedékiadó-mentes mennyiségét.
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Több mint egy kilogramm aranyékszert találtak egy Törökországból érkező, Moldovai Köztársaságból származó nő által vezetett személygépkocsiban a giurgiui határőrök.
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Enyhe földrengés volt szerdára virradóan Arad megyében – közölte hivatalos oldalán az Országos Földfizikai Intézet (INFP).
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