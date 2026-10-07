Elhárította az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek bérhátralékainak ügyében a kormány által beterjesztett óvást

Befogadhatatlanként elhárította a román alkotmánybíróság szerdán azt az alkotmányossági óvást, amelyet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékainak kifizetése ügyében terjesztett be az Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök vezette kormány.

Székelyhon 2026. október 07., 16:492026. október 07., 16:49

A kabinet szerint a legfelsőbb bíróság (ICCJ) hatáskörét túllépve a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét vette át, amikor

pereskedéssel arra próbálta rákényszeríteni a kormányt, hogy az igazságszolgálatásnak biztosítson elsőbbséget a költségvetési források elosztásakor.

A bukaresti táblabíróság a legfőbb instancia keresetének helyt adva május 5-én 4,8 milliárd lejnyi, a bírák és ügyészek számára peres úton korábban megítélt bérhátralék, illetve késedelmi kamat kifizetésére kötelezte a kormányt – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Az alkotmánybíróság arra hivatkozva hárította el illetékességét, hogy nem változathat a bírósági döntéseken. A testület rámutatott:

Bolojan a beadványában valójában a bírósági eljárás és ítélet törvényességét, illetve megalapozottságát kifogásolta.