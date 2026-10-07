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A SMURD mentőegységei nyolc, különböző kritikus helyzetben lévő személynek nyújtottak szakszerű ellátást, és egy tűzeset is történt, ahová a maroshévízi tűzoltóknak kellett kiszállniuk. Őket egy kigyulladt gazdasági melléképülethez riasztották a Maros megyei Gödemesterházához tartozó Csobotányba.

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A helyszínre érkezéskor a mintegy 25 négyzetméteres, a lakóház mögött található melléképület teljes terjedelmében lángolt, és fennállt annak a veszélye, hogy a tűz átterjed a házra is.