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Fotó: Olti Angyalka
Kilenc sürgősségi esetnél kellett beavatkozniuk kedden a Hargita megyei katasztrófavédelem egységeinek
A SMURD mentőegységei nyolc, különböző kritikus helyzetben lévő személynek nyújtottak szakszerű ellátást, és egy tűzeset is történt, ahová a maroshévízi tűzoltóknak kellett kiszállniuk. Őket egy kigyulladt gazdasági melléképülethez riasztották a Maros megyei Gödemesterházához tartozó Csobotányba.
A helyszínre érkezéskor a mintegy 25 négyzetméteres, a lakóház mögött található melléképület teljes terjedelmében lángolt, és fennállt annak a veszélye, hogy a tűz átterjed a házra is.
A melléképület teljesen kiégett. A hatóságok szerint a tüzet minden valószínűség szerint a kályhából kipattanó parázs okozta.
A katasztrófavédelem ismételten arra figyelmeztet, hogy a fűtőberendezések használatakor fokozott elővigyázatosságra van szükség.
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A képviselőházban szerdán döntő házként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok (robogók) a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek.
A képviselőház szerdán döntő házként elfogadta azt a törvényt, amely háztartásonként évi 50 literről 200 literre emeli a saját fogyasztásra készített hagyományos alkoholos italok jövedékiadó-mentes mennyiségét.
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