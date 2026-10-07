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Kilenc sürgősségi esethez riasztották a Hargita megyei tűzoltókat egyetlen nap alatt

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Kilenc sürgősségi esetnél kellett beavatkozniuk kedden a Hargita megyei katasztrófavédelem egységeinek

Székelyhon

2026. október 07., 16:282026. október 07., 16:28

A SMURD mentőegységei nyolc, különböző kritikus helyzetben lévő személynek nyújtottak szakszerű ellátást, és egy tűzeset is történt, ahová a maroshévízi tűzoltóknak kellett kiszállniuk. Őket egy kigyulladt gazdasági melléképülethez riasztották a Maros megyei Gödemesterházához tartozó Csobotányba.

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A helyszínre érkezéskor a mintegy 25 négyzetméteres, a lakóház mögött található melléképület teljes terjedelmében lángolt, és fennállt annak a veszélye, hogy a tűz átterjed a házra is.

A tűzoltók több mint egy órán át dolgoztak a lángok megfékezésén és a károk elhárításán.

A melléképület teljesen kiégett. A hatóságok szerint a tüzet minden valószínűség szerint a kályhából kipattanó parázs okozta.
A katasztrófavédelem ismételten arra figyelmeztet, hogy a fűtőberendezések használatakor fokozott elővigyázatosságra van szükség.

Hargita megye Tűzoltóság
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