Négyszer több pálinkát lehet főzni otthon jövedékiadó-mentesen

A képviselőház szerdán döntő házként elfogadta azt a törvényt, amely háztartásonként évi 50 literről 200 literre emeli a saját fogyasztásra készített hagyományos alkoholos italok jövedékiadó-mentes mennyiségét. Az államfő kérésére újratárgyalt jogszabályt 225 képviselő támogatta.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az elfogadott módosítás szerint a mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő háztartások

évente legfeljebb 200 liter, külön jogszabályokban meghatározott hagyományos alkoholos italt állíthatnak elő jövedékiadó-mentesen, feltéve, hogy azt nem értékesítik.

A saját fogyasztásra készült, értékesítésre nem szánt mennyiséget nem számítják bele a kis független erjesztettital-gyártókra vonatkozó termelési korlátokba sem. A törvény alkalmazásának részletes feltételeit a végrehajtását szabályozó kormányhatározatban rögzítik – írja az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

A módosítást kezdeményező Mircea Govor szociáldemokrata (PSD) képviselő szerint az intézkedés ösztönzi a hagyományos italok szabályozott körülmények közötti előállítását, miközben nem okoz érdemi bevételkiesést az állami költségvetésnek.

A tervezetet a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ 37 képviselője kezdeményezte. A szenátus korábban már elfogadta a jogszabályt.