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Kicsit elrejtették a nagy értékű aranygyűjteményt, de azért ennyi még nem fog ki a határőrökön

• Fotó: Román Határrendőrség

Fotó: Román Határrendőrség

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Több mint egy kilogramm aranyékszert találtak egy Törökországból érkező, Moldovai Köztársaságból származó nő által vezetett személygépkocsiban a giurgiui határőrök. A mintegy 660 ezer lej értékű ékszergyűjtemény az autó hátsó ülésén lévő két párnába volt rejtve.

Székelyhon

2026. október 07., 12:402026. október 07., 12:40

2026. október 07., 12:412026. október 07., 12:41

Blitz elnevezésű akciót hajtottak végre a giurgiui határőrök október 6-án az 5-ös országúton, amelynek célja az illegális migráció és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és visszaszorítása volt.

Az akció során a határőrök ellenőrzés céljából megállítottak egy Moldovában nyilvántartásba vett személygépkocsit, amelyet egy 37 éves, moldovai állampolgárságú nő vezetett, és amely a Törökország–Moldova útvonalon közlekedett – írja a News.ro a román határrendészet tájékoztatására hivatkozva.

Idézet
Kollégáink a hátsó ülésen két párnába rejtve 1100 gramm, aranyszínű, aranynak látszó fémből készült ékszert találtak, amelyek becsült értéke mintegy 660 ezer lej,

és amelyek eredetét az érintett személy nem tudta dokumentumokkal igazolni” – közölte a határrendészet. A felfedezett ékszereket a nyomozás folytatása és szakértői vizsgálat céljából lefoglalták, az ügyben pedig büntetőeljárást indítottak.

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