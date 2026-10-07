Kicsit elrejtették a nagy értékű aranygyűjteményt, de azért ennyi még nem fog ki a határőrökön

Fotó: Román Határrendőrség
Több mint egy kilogramm aranyékszert találtak egy Törökországból érkező, Moldovai Köztársaságból származó nő által vezetett személygépkocsiban a giurgiui határőrök. A mintegy 660 ezer lej értékű ékszergyűjtemény az autó hátsó ülésén lévő két párnába volt rejtve.
2026. október 07., 12:402026. október 07., 12:40
2026. október 07., 12:412026. október 07., 12:41
Blitz elnevezésű akciót hajtottak végre a giurgiui határőrök október 6-án az 5-ös országúton, amelynek célja az illegális migráció és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és visszaszorítása volt.
Az akció során a határőrök ellenőrzés céljából megállítottak egy Moldovában nyilvántartásba vett személygépkocsit, amelyet egy 37 éves, moldovai állampolgárságú nő vezetett, és amely a Törökország–Moldova útvonalon közlekedett – írja a News.ro a román határrendészet tájékoztatására hivatkozva.
és amelyek eredetét az érintett személy nem tudta dokumentumokkal igazolni” – közölte a határrendészet. A felfedezett ékszereket a nyomozás folytatása és szakértői vizsgálat céljából lefoglalták, az ügyben pedig büntetőeljárást indítottak.
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