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Könnyítés a motorosoknak: használhatják a buszsávot, előregurulhatnak a dugóban

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

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A képviselőházban szerdán döntő házként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok (robogók) a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek.

Székelyhon

2026. október 07., 15:152026. október 07., 15:15

A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosító tervezetet 238 támogató és három ellenszavazattal, 15 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház – számolt be az Agerpres.

A kerékpárral, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral vagy robogóval közlekedők a biztonsági előírások betartásával

előrehaladhatnak a forgalmi okból megállt járművek között vagy azok mellett, ha erre elegendő hely áll rendelkezésre, és a sebességük nem haladja meg a 20 km/órát.

A helyi önkormányzatok kötelesek a gyalogosok részére járdát, valamint – szükség esetén – az állati erővel vontatott járművek és a mezőgazdasági vontatók közlekedésére szolgáló sávot biztosítani. Emellett külön parkolóhelyet kell kialakítaniuk a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok számára a hatnál több személygépkocsi befogadására alkalmas parkolókban.

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Az önkormányzatoknak – a közlekedésrendészet jóváhagyásával – gondoskodniuk kell a kezelésükben lévő közutakon a nagy forgalmú övezetekben a motorkerékpárosok biztonsági sávjairól, a kerékpárutakról, valamint a tömegközlekedési járművek részére kijelölt forgalmi sávokról.

A tervezetet a szenátus már elfogadta.

Belföld Közlekedés
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