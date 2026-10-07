Könnyítés a motorosoknak: használhatják a buszsávot, előregurulhatnak a dugóban

A képviselőházban szerdán döntő házként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok (robogók) a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek.

Székelyhon 2026. október 07., 15:152026. október 07., 15:15

A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosító tervezetet 238 támogató és három ellenszavazattal, 15 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház – számolt be az Agerpres. A kerékpárral, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral vagy robogóval közlekedők a biztonsági előírások betartásával

előrehaladhatnak a forgalmi okból megállt járművek között vagy azok mellett, ha erre elegendő hely áll rendelkezésre, és a sebességük nem haladja meg a 20 km/órát.