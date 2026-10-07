Egy csíkszeredai ügyvéd kifogásai nyomán az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte azt a vitatott törvénycikket, amelynek alapján a medvetámadások sérültjeinek megítélhető kártérítést drasztikusan csökkentették a bíróságok.

Kovács Attila 2026. október 07., 14:062026. október 07., 14:06

Kedvező fordulat történt a Hargita megyei medvetámadások sérültjei által indított, majd az alkotmányossági kifogások elbírálásának idejére több éve felfüggesztett kártérítési perekben, amelyeket minden esetben a medveállomány szabályozásáért felelős Környezetvédelmi Minisztérium ellen folytattak. korábban írtuk Medvetámadások Hargita megyében: kártérítési perek sorozata zajlik a környezetvédelmi minisztérium ellen Számos Hargita megyében történt medvetámadás sérültjei követelnek bírósági úton kártérítést a Környezetvédelmi Víz- és Erdőügyi Minisztériumtól. Miután a Hargita Megyei Törvényszék sorozatban ítélte a jelentős összegű kártérítéseket a Hargita megyében történt medvetámadások sérültjei által indított perekben, 2023-ban, még a legtöbb jogerős ítélet meghozatala előtt megtorpant ez a folyamat. Miért torpant meg a folyamat? Hogy példákat is hozzunk, a Hargita Megyei Törvényszék korábban öt személynek 50 000, 15 000, 10 000, 8 000, illetve 6000 euró, négy további sérültnek 35 000, 90 000, 100 000, valamint 250 000 lej értékű kárpótlást ítélt meg, és volt olyan eset is, ahol ezt az összeget a munkaképtelenség miatt hiányzó jövedelem, illetve havi életjáradék is kiegészíti. Hirdetés Mielőtt a jogerős döntésekig eljutottak volna a kártérítési perek, 2023-ban, a 3. számú kormányhatározattal elfogadták a 2020. évi, a vadászati törvényt módosító 13-as számú törvény azon előírásainak végrehajtási utasításait, amelyek a vadállatok okozta sérülések utáni kártérítésekre vonatkoznak.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ezek értelmében ilyen esetben a sérültnek kártérítésként a munkaképtelenség időszakára számított nettó jövedelme, vagy, ha nem alkalmazott, a bruttó minimálbérnek megfelelő összeg fizetendő,

meg kell téríteni a kórházi ellátás költségeit, ha az illető nem biztosított,

erkölcsi kártérítésként pedig a munkaképtelenség időszakára a javadalmazásának, vagy a bruttó minimálbérnek megfelelő összeg jár.

Azaz, a korábban megítélt kártérítések töredékére voltak jogosultak csak a medvetámadások nyomait és következményeit egy életre viselő sérültek.

Erre is volt példa, 2023-ban a Marosvásárhelyi Ítélőtábla már hozott olyan másodfokú ítéletet, amely szerint egy gyergyótölgyesi férfi számára, akinek 2021-ben okozott életveszélyes sérüléseket egy medve, az első fokon megítélt 20 000 euró helyett csak 3480 lej erkölcsi, illetve 4300 lej vagyoni kártérítés járt.

Fotó: Tuchiluș Alex

Szász Ferenc csíkszeredai ügyvéd, aki 21 olyan Hargita megyei személyt képvisel kártérítési perekben, akik medvetámadások áldozatai voltak, a helyzetet látva

alkotmányossági kifogásokat fogalmazott meg a jogszabály vitatott előírásai ellen,

egyúttal kezdeményezte az összes, általa képviselt ügyfél perének felfüggesztését mindaddig, amíg a kifogásokról nem dönt az Alkotmánybíróság. Ő akkor úgy értékelte, a törvényhozók levédték a költségvetést, mert látták, hogy jelentős a probléma, és a bíróságok hajlanak arra, hogy jelentős kártérítéseket ítéljenek meg az áldozatoknak. Kedvező alkotmánybírósági döntés Az Alkotmánybíróság döntésére egészen keddig kellett várni, ez pedig az áldozatokra nézve kedvező,

a kifogásolt törvénycikket alkotmányellenesnek nyilvánították.

Szász Ferenc kérdésünkre emlékeztetett, az általa képviseltek közül 5 áldozat kártérítési pere már eljutott a jogerős ítéletig, esetükben nem voltak alkalmazandók a kifogásolt előírások, mert a medvetámadások a 2020. évi 13-as számú törvény megjelenése előtt történtek.

Fotó: Tuchiluș Alex

16 ügyben emelt alkotmányossági kifogásokat 2022–23-ban, amelyeket elfogadtak. Ez azt jelenti, hogy

minden áldozat számára a kártérítés mértékét a vadászati törvény, illetve a Polgári Törvénykönyv előírásai szerint kell megállapítani

– húzta alá. „Úgy érzem, ez egy hatalmas siker a medvetámadások áldozatai számára, mert első perctől fenntartottam, és ez be is igazolódott, hogy ez egy alkotmányellenes törvénycikk volt” – értékelt. Szerinte elfogadhatatlan, hogy az erkölcsi kártérítések mértékét jövedelem függvényében szabják meg. Mint hozzátette, alkotmányossági kifogásaiban is feltette a kérdést,

miért kellene a Nemzeti Bank kormányzója százszor nagyobb kártérítésben részesüljön azonos sérülésekért, és azonos gyógyulási időszakért, mint egy egyszerű ember?