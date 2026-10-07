Méltóbb kártérítésre számíthatnak az áldozatok
Fotó: Barabás Ákos
Egy csíkszeredai ügyvéd kifogásai nyomán az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte azt a vitatott törvénycikket, amelynek alapján a medvetámadások sérültjeinek megítélhető kártérítést drasztikusan csökkentették a bíróságok.
Kedvező fordulat történt a Hargita megyei medvetámadások sérültjei által indított, majd az alkotmányossági kifogások elbírálásának idejére több éve felfüggesztett kártérítési perekben, amelyeket minden esetben a medveállomány szabályozásáért felelős Környezetvédelmi Minisztérium ellen folytattak.
Számos Hargita megyében történt medvetámadás sérültjei követelnek bírósági úton kártérítést a Környezetvédelmi Víz- és Erdőügyi Minisztériumtól.
Miután a Hargita Megyei Törvényszék sorozatban ítélte a jelentős összegű kártérítéseket a Hargita megyében történt medvetámadások sérültjei által indított perekben, 2023-ban, még a legtöbb jogerős ítélet meghozatala előtt megtorpant ez a folyamat.
Hogy példákat is hozzunk, a Hargita Megyei Törvényszék korábban öt személynek 50 000, 15 000, 10 000, 8 000, illetve 6000 euró, négy további sérültnek 35 000, 90 000, 100 000, valamint 250 000 lej értékű kárpótlást ítélt meg, és volt olyan eset is, ahol ezt az összeget a munkaképtelenség miatt hiányzó jövedelem, illetve havi életjáradék is kiegészíti.
Mielőtt a jogerős döntésekig eljutottak volna a kártérítési perek, 2023-ban, a 3. számú kormányhatározattal elfogadták a 2020. évi, a vadászati törvényt módosító 13-as számú törvény azon előírásainak végrehajtási utasításait, amelyek a vadállatok okozta sérülések utáni kártérítésekre vonatkoznak.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ezek értelmében ilyen esetben
a sérültnek kártérítésként a munkaképtelenség időszakára számított nettó jövedelme, vagy, ha nem alkalmazott, a bruttó minimálbérnek megfelelő összeg fizetendő,
meg kell téríteni a kórházi ellátás költségeit, ha az illető nem biztosított,
erkölcsi kártérítésként pedig a munkaképtelenség időszakára a javadalmazásának, vagy a bruttó minimálbérnek megfelelő összeg jár.
Erre is volt példa, 2023-ban a Marosvásárhelyi Ítélőtábla már hozott olyan másodfokú ítéletet, amely szerint egy gyergyótölgyesi férfi számára, akinek 2021-ben okozott életveszélyes sérüléseket egy medve, az első fokon megítélt 20 000 euró helyett csak 3480 lej erkölcsi, illetve 4300 lej vagyoni kártérítés járt.
Fotó: Tuchiluș Alex
Szász Ferenc csíkszeredai ügyvéd, aki 21 olyan Hargita megyei személyt képvisel kártérítési perekben, akik medvetámadások áldozatai voltak, a helyzetet látva
egyúttal kezdeményezte az összes, általa képviselt ügyfél perének felfüggesztését mindaddig, amíg a kifogásokról nem dönt az Alkotmánybíróság. Ő akkor úgy értékelte, a törvényhozók levédték a költségvetést, mert látták, hogy jelentős a probléma, és a bíróságok hajlanak arra, hogy jelentős kártérítéseket ítéljenek meg az áldozatoknak.
Az Alkotmánybíróság döntésére egészen keddig kellett várni, ez pedig az áldozatokra nézve kedvező,
Szász Ferenc kérdésünkre emlékeztetett, az általa képviseltek közül 5 áldozat kártérítési pere már eljutott a jogerős ítéletig, esetükben nem voltak alkalmazandók a kifogásolt előírások, mert a medvetámadások a 2020. évi 13-as számú törvény megjelenése előtt történtek.
Fotó: Tuchiluș Alex
16 ügyben emelt alkotmányossági kifogásokat 2022–23-ban, amelyeket elfogadtak. Ez azt jelenti, hogy
– húzta alá. „Úgy érzem, ez egy hatalmas siker a medvetámadások áldozatai számára, mert első perctől fenntartottam, és ez be is igazolódott, hogy ez egy alkotmányellenes törvénycikk volt” – értékelt.
Szerinte elfogadhatatlan, hogy az erkölcsi kártérítések mértékét jövedelem függvényében szabják meg. Mint hozzátette, alkotmányossági kifogásaiban is feltette a kérdést,
A következő lépés a felfüggesztett perek folytatása, illetve két ügyben, amelynek tárgyalását nem függesztette fel az ítélőtábla, és jogerős döntést hozott, a polgári perrendtartás értelmében perújrafelvételt kezdeményez.
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