Oltassák be magukat influenza ellen! – kéri az emberektől családorvosi szövetség

A Családorvosok Országos Társasága (SNMF) arra kéri a lakosságot, hogy keresse fel családorvosát, és egyeztessen időpontot az influenza elleni védőoltás beadására.

Székelyhon 2026. október 12., 08:112026. október 12., 08:11 2026. október 12., 08:142026. október 12., 08:14

A szakmai szervezet vasárnapi közleménye szerint érdemes még azelőtt beadatni az oltást, hogy az influenzavírus intenzíven terjedni kezdene – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Dina Mergeani, a szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy

a vakcina nem azonnal fejti ki védőhatását, ehhez mintegy két hétre van szükség.

Emlékeztetett arra, hogy az influenza nem egyszerű megfázás, hanem tüdőgyulladáshoz, kórházi kezeléshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportokban. A családorvosok idén külön felhívják a figyelmet a gyermekek oltásának fontosságára. Răzvan Miftode, az szervezet alelnöke szerint

a gyermekek immunizálása nemcsak őket védi, hanem csökkenti a vírus terjedését a családban és a közösségben is.