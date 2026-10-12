Oltassák be magukat influenza ellen! – kéri az emberektől családorvosi szövetség

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Fotó: Beliczay László
A Családorvosok Országos Társasága (SNMF) arra kéri a lakosságot, hogy keresse fel családorvosát, és egyeztessen időpontot az influenza elleni védőoltás beadására.
2026. október 12., 08:112026. október 12., 08:11
2026. október 12., 08:142026. október 12., 08:14
A szakmai szervezet vasárnapi közleménye szerint érdemes még azelőtt beadatni az oltást, hogy az influenzavírus intenzíven terjedni kezdene – ismerteti az Agerpres.
Dina Mergeani, a szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy
Emlékeztetett arra, hogy az influenza nem egyszerű megfázás, hanem tüdőgyulladáshoz, kórházi kezeléshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportokban.
A családorvosok idén külön felhívják a figyelmet a gyermekek oltásának fontosságára. Răzvan Miftode, az szervezet alelnöke szerint
Az SNMF adatai szerint a 2025-2026-os influenzaszezonban 1 309 626 romániai lakos oltatta be magát, ami a népesség 6,9 százalékának felel meg.
A szervezet azt javasolja, hogy aki védekezni szeretne az idei influenzaszezonban, mielőbb kérjen időpontot családorvosától az oltás beadására.
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