Nyugtatja a kórházakat az újdonsült egészségügyi miniszter, hogy lesz pénz a kiadásaikra

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A tárcavezető közölte: a kormány várhatóan a jövő hétig előteremti a szükséges forrásokat, hogy enyhítse a sürgősségi betegellátó osztályokra és a mentőszolgálatokra nehezedő pénzügyi nyomást.

A számok nem néznek ki jól, de arra kérem az embereket és a kórházakat, hogy ne essenek pánikba”

A miniszter szerint hamarosan biztosítják az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) országos egészségügyi programjainak finanszírozását is, így

– jelentette ki sajtótájékoztatóján Rogobete az Agerpres .

Elmondta, hogy más megoldás híján a bérekre szánt pénzek jelentős részét korábban a sürgősségi betegellátó osztályok októberi működésének finanszírozására csoportosították át.

Rogobete hangsúlyozta: az egészségügyi reform nem megszorításokat, hanem a rendszer korszerűsítését és hatékonyabbá tételét, valamint a megfelelő betegellátás biztosítását jelenti.

Közölte azt is, hogy a hétvégétől személyesen keresi fel azokat a kórházakat, amelyeknek segítségre van szükségük pénzügyi vagy adminisztratív problémáik megoldásához.

A sürgős finanszírozási gondok rendezése után a miniszter egyik fő célja az ügyeleti rendszer átalakítása és az ügyeleti díjak aktualizálása, beleértve az első-, másod- és harmadéves rezidens orvosok juttatásait is.

Rogobete azzal vádolja Ilie Bolojant, hogy 4,7 milliárd lejjel csökkentette az egészségügyi minisztérium költségvetését

Alexandru Rogobete új egészségügyi miniszter azzal vádolta szerdán Ilie Bolojan volt kormányfőt, hogy a költségvetési hiány bármi áron való csökkentéséhez ragaszkodva pénzügyi válságba juttatta az egészségügyi rendszert.

Mandátumának átvételekor tartott sajtótájékoztatóján a szociáldemokrata (PSD) politikus azt állította, hogy