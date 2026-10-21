Nyugtatja a kórházakat az újdonsült egészségügyi miniszter, hogy lesz pénz a kiadásaikra

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Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán nyugalomra intett a finanszírozási gondokkal küszködő kórházak ügyében.
A tárcavezető közölte: a kormány várhatóan a jövő hétig előteremti a szükséges forrásokat, hogy enyhítse a sürgősségi betegellátó osztályokra és a mentőszolgálatokra nehezedő pénzügyi nyomást.
– jelentette ki sajtótájékoztatóján Rogobete az Agerpres.
A miniszter szerint hamarosan biztosítják az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) országos egészségügyi programjainak finanszírozását is, így
Elmondta, hogy más megoldás híján a bérekre szánt pénzek jelentős részét korábban a sürgősségi betegellátó osztályok októberi működésének finanszírozására csoportosították át.
Rogobete hangsúlyozta: az egészségügyi reform nem megszorításokat, hanem a rendszer korszerűsítését és hatékonyabbá tételét, valamint a megfelelő betegellátás biztosítását jelenti.
Közölte azt is, hogy a hétvégétől személyesen keresi fel azokat a kórházakat, amelyeknek segítségre van szükségük pénzügyi vagy adminisztratív problémáik megoldásához.
A sürgős finanszírozási gondok rendezése után a miniszter egyik fő célja az ügyeleti rendszer átalakítása és az ügyeleti díjak aktualizálása, beleértve az első-, másod- és harmadéves rezidens orvosok juttatásait is.
Alexandru Rogobete új egészségügyi miniszter azzal vádolta szerdán Ilie Bolojan volt kormányfőt, hogy a költségvetési hiány bármi áron való csökkentéséhez ragaszkodva pénzügyi válságba juttatta az egészségügyi rendszert.
Mandátumának átvételekor tartott sajtótájékoztatóján a szociáldemokrata (PSD) politikus azt állította, hogy
A Bolojan-kormány májusi megbuktatása előtt szintén tárcavezetői tisztséget betöltő Rogobete emlékeztetett, hogy 31,9 milliárd lejes előirányzatot igényelt minisztériuma számára, de mindössze 27,2 milliárd lejes költségvetést hagytak jóvá.
Arra is emlékeztetett, hogy már február elején figyelmeztetett az egészségügyi rendszer alapvető elemei, például
A miniszter elmagyarázta, hogy a költségvetést fejezetenként határozzák meg, így a források nem mozgathatók szabadon a különböző területek között, szemben azzal, amit Ilie Bolojan miniszterelnök sugallt.
Véleménye szerint 2026-ban az egészségügyi minisztérium teljes finanszírozását 30,26 százalékkal csökkentették, ideértve a beruházási kereteket is.
Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a sürgősségi betegellátó osztályok és a helyi kórházak finanszírozása
Arra is emlékeztetett, hogy a 2026-os költségvetés kidolgozásakor az összes ágazatra kiterjedő, általános költségcsökkentéseket írt elő a kormány. Ez alól kivételt képeztek a kórházak és a mentőszolgálatok, és ezt ugyansürgősségi kormányrendeletben rögzítették, a minisztérium költségvetését mégis 10 százalékkal csökkentették a 2026-os büdzsében – hangsúlyozta Rogobete.
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