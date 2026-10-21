Krasznahorkai László, Jeszenszki Géza és Enyedi Ildikó is magyar állami kitüntetést kaptak

Állami kitüntetéseket adtak át az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából az Országház kupolacsarnokában szerdán.

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Átadták az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetéseket szerdán az Országház Kupolacsarnokában. Művészek, tudósok, történészek, oktatók és kutatók teljesítményét ismerték el.

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A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést hárman kapták az idén: Krasznahorkai László Nobel-díjas író, Kende Péter politológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja és Schiff András Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész. Kende Péter és Schiff András később veszi át az elismerést.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

Krasznahorkai László Nobel-, Kossuth- és József Attila-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja Magyarország és a magyar kultúra jó hírnevét világszerte erősítő, kimagasló írói életműve, az emberi lét alapkérdéseit, a kelet-európai történelmi tapasztalatot, valamint a különböző kultúrák szellemi találkozását sajátos elbeszélői világán keresztül megjelenítő, egyedülálló nyelvi és gondolati erejű alkotásai elismeréseként.

Kende Péter politológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a forradalmi sajtó megszervezésében vállalt aktív szerepe, valamint nemzetközi szinten is jelentős, nagy hatású tudományos életműve elismeréseként.

Schiff András Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester kivételes zenei érzékenységről tanúskodó, világszerte elismert művészi munkássága, valamint a klasszikus zenei tradíciók megőrzését és átadását szolgáló tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapta:

Mészáros Márta Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes művész a magyar és az egyetemes filmművészetben maradandó értéket teremtő, a történelmi traumákat és a női sorsokat egyedülálló alkotói bátorsággal, mély humanizmussal ábrázoló rendezői és forgatókönyvírói munkássága elismeréseként.

Oravecz Imre Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a paraszti sors, a kivándorlás és az újrakezdés küzdelmeit egyedülálló hangvételű regénytrilógiájában bemutató, a történelmi traumákat és a társadalmi folyamatokat a családi emlékezeten keresztül megjelenítő prózaírói munkássága elismeréseként.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

Báldi András ökológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Academia Europaea tagja, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoportjának vezetője az ökoszisztéma-szolgáltatások kutatása terén végzett kimagasló színvonalú tudományos munkássága, valamint szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként.

Enyedi Ildikó Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes művész nemzetközileg is elismert, mély humanizmus jellemezte művészi munkássága, valamint nagy elhivatottsággal végzett oktatói tevékenysége elismeréseként.