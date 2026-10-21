Újabb prefektusi tisztséget hozott az RMDSZ-nek a kormányváltás

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Tóth Csaba az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy egy korábbi rendelet értelmében a prefektus távollétében ő látja el az intézményvezetői feladatokat. Jelen esetben a megbízatása addig tart, amíg a kormány felmenti tisztségéből a lemondott prefektust, és kinevezi utódját.

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Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonulása miatt az új prefektus kinevezése után ő is lemond-e, közölte: erről sem a megyei szervezetben, sem országos szinten nem tárgyaltak.