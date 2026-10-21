Újabb prefektusi tisztséget hozott az RMDSZ-nek a kormányváltás

Tóth Csaba korábban már négy évig vezette az Arad megyei prefekúrát
Fotó: Pataky Lehel Zsolt
Szerdától Tóth Csaba RMDSZ-es alprefektus vezeti az Arad megyei prefektúrát, miután Mihai Pașca nemzeti liberális párti prefektus benyújtotta lemondását és szabadságra ment.
2026. október 21., 13:342026. október 21., 13:34
2026. október 21., 14:022026. október 21., 14:02
Tóth Csaba az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy egy korábbi rendelet értelmében a prefektus távollétében ő látja el az intézményvezetői feladatokat. Jelen esetben a megbízatása addig tart, amíg a kormány felmenti tisztségéből a lemondott prefektust, és kinevezi utódját.
Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonulása miatt az új prefektus kinevezése után ő is lemond-e, közölte: erről sem a megyei szervezetben, sem országos szinten nem tárgyaltak.
– tette hozzá.
Tóth Csaba 2025 márciusában lett Arad megye alprefektusa, miután leváltották az előzőleg négy évig betöltött prefektusi tisztségből. Utódja, Mihai Pașca hétfőn jelentette be, hogy a PNL ellenzékbe vonulása miatt elküldte lemondását a miniszterelnöki kancelláriához.
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