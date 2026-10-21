Alvás alatt fordul egyet az időjárás

Erős szélre és esőre figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország nagy részére.

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A szerdán délelőtt tíz órától érvényes előrejelzés szerint előbb a Bánságban, a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban, majd

csütörtöktől helyenként főleg a keleti, középső és nyugati országrészben óránkénti 40–50 kilométeres széllökésekre kell számítani,

a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában és helyenként Munténiában, csütörtökön pedig az ország túlnyomó részén esni fog. Néhol villámlásokra is számítani lehet – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.

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Főként az Erdélyi-szigethegységben, a Déli-Kárpátok nyugati felében és a Keleti-Kárpátok északi részén 10–20 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, elszórtan a 30–35 litert is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége.