Alvás alatt fordul egyet az időjárás

Fotó: Haáz Vince
Erős szélre és esőre figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország nagy részére.
A szerdán délelőtt tíz órától érvényes előrejelzés szerint előbb a Bánságban, a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban, majd
amelyek a hegygerinceken 70 kilométer/órát meghaladó sebességű viharos széllé erősülnek.
a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában és helyenként Munténiában, csütörtökön pedig az ország túlnyomó részén esni fog. Néhol villámlásokra is számítani lehet – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.
Főként az Erdélyi-szigethegységben, a Déli-Kárpátok nyugati felében és a Keleti-Kárpátok északi részén 10–20 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, elszórtan a 30–35 litert is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége.
Október 1-je és 20-a között 22-szer riasztották a Hargita megyei csendőröket a települések közelében felbukkanó medvék miatt.
Megszüntették a gyalogátkelőhelyet a Mihai Viteazul és a Trébely utca kereszteződésében. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala elővigyázatosságra és a szabályos átkelők használatára intő tájékoztatást adott ki.
Az ügyészség őrizetbe vette Matolcsy György volt jegybankelnököt – erősítette meg Bátki Pál jogi képviselő szerdán délelőtt a Telex információit az MTI-nek.
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) nem vesz részt politikai háttéralkukban, és kizárólag az alkotmány és a törvények keretei között végzi tevékenységét – közölte kedden az intézmény.
Más pártok is kaptak felkérést a kormányban való részvételre, de a Szociáldemokrata Párt (PSD) vállalta a kormányzást – jelentette ki Luca Niculescu miniszterelnök a Victoria-palotában tartott kedd esti sajtótájékoztatóján.
Ideiglenes távoltartási parancsot adott ki kedden este a rendőrség hat diák és a 28 éves tanárnő védelmében a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában történt késes támadás után. A 13 éves támadóra elektronikus nyomkövetőt helyeztek.
Megnyílt a jelentkezés a Start Ideathon 2026–2027-es évadára, amelyre magyarországi és határon túli középiskolás diákok jelentkezését is várják. A csapatok mentorok segítségével fejleszthetik ötleteiket, a legjobbak értékes nyereményben részesülnek.
Háromszáz alkalmazottat bocsát el Romániában a szerencsejáték-szervező és sportfogadási cég, a Betfair – írja az economedia.ro.
Három település lakóinak küldtek a hatóságok Ro-Alert üzenetet a keddi nap folyamán.
Tovább tiltakoznak a Hargita megyei hulladékszállítási díjak ellen: kedd délig több mint kétezren írták alá a petíciót, amely nagyobb átláthatóságot sürget. A kezdeményező szerint nagy a különbség az egyszemélyes háztartások és a családok terhei között.
szóljon hozzá!