„Nincs mentség az erőszakra” – az iskolai biztonság javítását sürgeti a miniszterelnök

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Luca Niculescu miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy az oktatásért felelős miniszterekkel közösen mielőbb elkészítik az iskolai erőszak elleni intézkedések intézmény- és tárcaközi cselekvési tervét.
2026. október 21., 15:432026. október 21., 15:43
2026. október 21., 15:462026. október 21., 15:46
Az oktatási minisztériumban nyilatkozó kormányfő a besztercei iskolai késelésre utalva közölte, hogy a miniszterekkel együtt prioritásként kezelik az iskolai biztonság javítását.
– idézi a miniszterelnököt az Agerpres.
Közlése szerint a cselekvési terv kidolgozásába az oktatási minisztériumon kívül bevonják a belügyminisztériumot, szakértőket, a pedagógusokat, civil szervezeteket, a diákegyesületeket, pszichológusokat, hogy gyors és hatékony megoldások szülessenek.
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