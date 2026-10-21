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„Nincs mentség az erőszakra” – az iskolai biztonság javítását sürgeti a miniszterelnök

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

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Luca Niculescu miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy az oktatásért felelős miniszterekkel közösen mielőbb elkészítik az iskolai erőszak elleni intézkedések intézmény- és tárcaközi cselekvési tervét.

Székelyhon

2026. október 21., 15:432026. október 21., 15:43

2026. október 21., 15:462026. október 21., 15:46

Az oktatási minisztériumban nyilatkozó kormányfő a besztercei iskolai késelésre utalva közölte, hogy a miniszterekkel együtt prioritásként kezelik az iskolai biztonság javítását.

Idézet
Nincs mentség az erőszakra”

– idézi a miniszterelnököt az Agerpres.

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Közlése szerint a cselekvési terv kidolgozásába az oktatási minisztériumon kívül bevonják a belügyminisztériumot, szakértőket, a pedagógusokat, civil szervezeteket, a diákegyesületeket, pszichológusokat, hogy gyors és hatékony megoldások szülessenek.

A besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskola egyik 13 éves diákja hétfőn késsel támadt egy tanárnőre és megsebesített egy 12 éves diákot.

A sérült 28 éves pedagógust megműtötték, jelenleg a besztercei megyei sürgősségi kórház sebészeti osztályán ápolják. A 12 éves fiút a kórházi ellátás után még aznap hazaengedték.

A 13 éves támadót a kolozsvári gyermekpszichiátriai klinikára vitték.

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Belföld Oktatás Tanügy Társadalom
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