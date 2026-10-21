„Nincs mentség az erőszakra” – az iskolai biztonság javítását sürgeti a miniszterelnök

Luca Niculescu miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy az oktatásért felelős miniszterekkel közösen mielőbb elkészítik az iskolai erőszak elleni intézkedések intézmény- és tárcaközi cselekvési tervét.

Székelyhon 2026. október 21., 15:432026. október 21., 15:43 2026. október 21., 15:462026. október 21., 15:46

Az oktatási minisztériumban nyilatkozó kormányfő a besztercei iskolai késelésre utalva közölte, hogy a miniszterekkel együtt prioritásként kezelik az iskolai biztonság javítását.

Nincs mentség az erőszakra”

– idézi a miniszterelnököt az Agerpres. Hirdetés Közlése szerint a cselekvési terv kidolgozásába az oktatási minisztériumon kívül bevonják a belügyminisztériumot, szakértőket, a pedagógusokat, civil szervezeteket, a diákegyesületeket, pszichológusokat, hogy gyors és hatékony megoldások szülessenek.

A besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskola egyik 13 éves diákja hétfőn késsel támadt egy tanárnőre és megsebesített egy 12 éves diákot.