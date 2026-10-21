A PNRR pénzvesztés nélküli lezárása és további uniós alapok lehívása is ott van az új kormány prioritásai között

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A kormányfő arról számolt be a Facebookon-oldalán, hogy részt vett Alexandru-Mihai Ghigiu új európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter mandátumátvételén.

Ezek a prioritások az országos helyreállítási terv (PNRR) pénzvesztés nélküli lezárása, a 2021-2027-es kohéziós alapok felhasználásának felgyorsítása és a 2028-2034-es többéves pénzügyi keret tárgyalásainak előkészítése.

az uniós források úgy biztosítják Románia beruházásalapú fejlődését, hogy közben nem növelik a költségvetési hiányt.

Niculescu közölte, hogy már a héten külön munkacsoportot hoznak létre a PNRR lezárásának felgyorsítására.

A cél az, hogy mielőbb válaszoljanak az Európai Bizottság észrevételeire, és felszabadítsák az utolsó két kifizetési kérelemhez kapcsolódó több milliárd eurós forrást.

A kohéziós források felhasználását a beruházások heti nyomon követésével gyorsítanák. Emellett megkezdik a felkészülést a 2028-2034-es többéves pénzügyi keret tárgyalásaira, amely Niculescu szerint több mint 60 milliárd eurós tétet jelent Románia számára.

„A kormány munkájának eredményességét nem az iratok és eljárások, hanem az elkészült autópályák, kórházak és iskolák, valamint a romániai vállalkozásokhoz eljutó források alapján kell mérni” – írta a miniszterelnök