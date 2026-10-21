A PNRR pénzvesztés nélküli lezárása és további uniós alapok lehívása is ott van az új kormány prioritásai között

Fotó: Gov.ro
Luca Niculescu miniszterelnök szerdán három fő feladatot jelölt meg az uniós források területén.
2026. október 21., 16:292026. október 21., 16:29
2026. október 21., 16:332026. október 21., 16:33
Ezek a prioritások az országos helyreállítási terv (PNRR) pénzvesztés nélküli lezárása, a 2021-2027-es kohéziós alapok felhasználásának felgyorsítása és a 2028-2034-es többéves pénzügyi keret tárgyalásainak előkészítése.
A kormányfő arról számolt be a Facebookon-oldalán, hogy részt vett Alexandru-Mihai Ghigiu új európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter mandátumátvételén.
Bejegyzésében emlékeztetett:
Niculescu közölte, hogy már a héten külön munkacsoportot hoznak létre a PNRR lezárásának felgyorsítására.
A cél az, hogy mielőbb válaszoljanak az Európai Bizottság észrevételeire, és felszabadítsák az utolsó két kifizetési kérelemhez kapcsolódó több milliárd eurós forrást.
A kohéziós források felhasználását a beruházások heti nyomon követésével gyorsítanák. Emellett megkezdik a felkészülést a 2028-2034-es többéves pénzügyi keret tárgyalásaira, amely Niculescu szerint több mint 60 milliárd eurós tétet jelent Románia számára.
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