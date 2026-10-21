Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Megszüntették a gyalogátkelőhelyet a Mihai Viteazul és a Trébely utca kereszteződésében. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala elővigyázatosságra és a szabályos átkelők használatára intő tájékoztatást adott ki.
Kérjük a gyalogosokat, hogy figyeljenek a környéken történt változásokra, és a közelben található, megfelelően festett és jelzett gyalogátkelőhelyeket használják.
Emlékeztetjük önöket, hogy a biztonságos átkeléshez fontos a közlekedési jelzések betartása és a kijelölt gyalogátkelőhelyek használata.
Köszönjük a megértésüket és a felelősségteljes közlekedést!
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
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