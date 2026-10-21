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Megszűnt a Mihai Viteazul és a Trébely utca sarkán lévő gyalogátkelő Marosvásárhelyen Pr-cikk

• Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

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Megszüntették a gyalogátkelőhelyet a Mihai Viteazul és a Trébely utca kereszteződésében. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala elővigyázatosságra és a szabályos átkelők használatára intő tájékoztatást adott ki.

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2026. október 21., 11:152026. október 21., 11:15

Kérjük a gyalogosokat, hogy figyeljenek a környéken történt változásokra, és a közelben található, megfelelően festett és jelzett gyalogátkelőhelyeket használják.

Emlékeztetjük önöket, hogy a biztonságos átkeléshez fontos a közlekedési jelzések betartása és a kijelölt gyalogátkelőhelyek használata.

Köszönjük a megértésüket és a felelősségteljes közlekedést!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály

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