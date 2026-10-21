Beavatkozott a titkosszolgálat a kormányalakításba? Megszólalt a román hírszerzés

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) nem vesz részt politikai háttéralkukban, és kizárólag az alkotmány és a törvények keretei között végzi tevékenységét – közölte kedden az intézmény.

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A SRI Ludovic Orban kijelentéseire reagált, miután a volt miniszterelnök a közszolgálati televízióban azzal vádolta meg a szervezetet, hogy beavatkozott az új kormány megalakításának folyamatába.

A SRI Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben – melyet az Agerpres szemléz – a szolgálat képviselői sajnálatosnak és felelőtlennek nevezték, hogy