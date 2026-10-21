Beavatkozott a titkosszolgálat a kormányalakításba? Megszólalt a román hírszerzés

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A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) nem vesz részt politikai háttéralkukban, és kizárólag az alkotmány és a törvények keretei között végzi tevékenységét – közölte kedden az intézmény.
A SRI Ludovic Orban kijelentéseire reagált, miután a volt miniszterelnök a közszolgálati televízióban azzal vádolta meg a szervezetet, hogy beavatkozott az új kormány megalakításának folyamatába.
A SRI Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben – melyet az Agerpres szemléz – a szolgálat képviselői sajnálatosnak és felelőtlennek nevezték, hogy
Megítélésük szerint a politikai sikerek vagy kudarcok titkosszolgálati befolyással való magyarázata a politikai és intézményi döntésekért, illetve azok következményeiért viselt felelősség elhárítását jelezheti. A szolgálat közölte: mostani reakcióját az intézményt és vezetését érő, ismétlődő, durva hangvételű megnyilvánulások indokolták.
Az ügyvivő vezetésről hangsúlyozták, hogy annak működése sem nem titkos, sem nem törvénytelen.
– fogalmaztak.
Hozzátették, hogy a szolgálat a jogszabályoknak megfelelően, a rendelkezésére bocsátott erőforrásokkal, a fenyegetések változásához és súlyosságához igazodva továbbra is ellátja a lakosság és az állam biztonságának védelmét.
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