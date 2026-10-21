Lehallgatókészülékeket kerestetett a villájában Călin Georgescu

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A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szerint Călin Georgescu átvizsgáltatta mogoșoaiai villáját, hogy kiderítse, helyeztek-e el az otthonában lehallgatókészülékeket vagy rejtett kamerákat a nyomozók. A volt elnökjelöltet szerdán hallgatják ki ebben az ügyben – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.
A DIICOT Călin Georgescu említése nélkül közölte, hogy szerdán két bukaresti házkutatást tartottak informatikai eszközökkel végzett jogellenes műveletek és informatikai rendszerek megzavarásának kísérlete miatt.
A közlemény szerint szeptember 26-án egy 35 éves férfi egy 64 éves gyanúsított kérésére átvizsgálta utóbbi mogoșoaiai ingatlanát, hogy
megtalálja a hatóságok lehallgatókészülékeit és kameráit,
illetve megzavarja a titkos megfigyeléshez használt informatikai rendszereket.
A vádhatóság szerint a művelet nem érte el a célját. A 35 éves férfit szintén kihallgatják a DIICOT-nál.
A hatóságok szeptember 21-én már tartottak egy házkutatást Georgescu otthonában egy másik büntetőeljárás keretében, amelyben a villa titkos megfigyelését is elrendeltek. Ugyanezen a napon Georgescu gépkocsijában egy olyan zavaróberendezést találtak, amely alkalmas lehetett beszélgetések lehallgatásának és rögzítésének akadályozására.
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