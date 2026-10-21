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Niculescu az újabb adókról, az emberek megsegítéséről és a pénzbeszedésről

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

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Más pártok is kaptak felkérést a kormányban való részvételre, de a Szociáldemokrata Párt (PSD) vállalta a kormányzást – jelentette ki Luca Niculescu miniszterelnök a Victoria-palotában tartott kedd esti sajtótájékoztatóján.

Bálint István

2026. október 21., 09:202026. október 21., 09:20

2026. október 21., 09:202026. október 21., 09:20

A kormányfőt arról kérdezték, hogyan érzi magát egy többségében PSD-s miniszterekből álló kabinet élén, miután korábban jobboldali irányultságú szerkesztőségekben dolgozott. Válaszában hangsúlyozta, hogy az államfő politikai, szakértői vagy vegyes összetételű kormány alakítására egyaránt lehetőséget adott neki.

Más pártok végül nem vállaltak kormányzati szerepet, de a parlamentben támogatták a kabinet beiktatását, amiért köszönetet mondott.

Idézet
Az én érzéseim számítanak a legkevésbé. Az a fontos, hogy működőképes kormányunk legyen

– idézi az Agerpres hírügynökség Luca Niculescut.

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Új adók esetleges bevezetésére vonatkozó kérdésre Niculescu nem adott határozott választ, azt mondta, hogy előbb fel kell mérni az államháztartás év végéig várható helyzetét. Hozzátette,

senki sem akar új adókat bevezetni, és a kabinet mindent megtesz a kiszolgáltatott helyzetben lévők védelméért.

A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy tartani kell a nemzetközi vállalásokban rögzített hiánycélt. Emlékeztetett arra, hogy Románia az év közepén csak szűken kerülte el a kedvezőtlen hitelminősítői döntéseket, a következő felülvizsgálatok pedig a jövő év elején esedékesek.

Szociális intézkedések: csak amennyire lehet

Niculescu közölte, hogy a PSD által szorgalmazott szociális intézkedések fedezetét a rendelkezésre álló költségvetési mozgástéren belül keresik. Lehetséges forrásként a hatékonyabb adóbeszedést, a jövő évre előre jelzett, mintegy kétszázalékos gazdasági növekedést, a beruházások bővülését és az uniós források jobb felhasználását említette.

• Fotó: Gov.ro Galéria

Fotó: Gov.ro

A kormányfő szerint az OECD-csatlakozás újabb befektetési alapok forrásait is elérhetővé tenné Románia számára. Reményét fejezte ki, hogy erre mielőbb sor kerül.

Digitalizációval az adócsalás ellen

A Victoria-palotában arról is kérdezték a kormányfőt, hogyan kíván fellépni az adócsalás ellen, és mikor várhatók eredmények. Válaszában rámutatott:

Romániában a legnagyobb az elméletileg beszedhető és a ténylegesen befolyó áfabevételek közötti különbség, az adóbevételek szintje pedig európai összehasonlításban az egyik legalacsonyabb.

Niculescu a digitalizációért és a mesterséges intelligenciáért felelős miniszter, a pénzügyminisztérium és az adóhatóság (ANAF) együttműködésére számít, hogy már jövőre előrelépést érjenek el. Kiemelte a miniszter szakértelmét és egy nagy magánvállalatnál szerzett sokéves tapasztalatát.

A kormányfő szerint ugyanakkor már látható javulás ezen a területen. „Idén már hatékonyabb volt az adóbeszedés, mint tavaly, tehát kedvező az irány” – fogalmazott.

Belföld Politika
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