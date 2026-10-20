Háromszáz alkalmazottat bocsát el Romániában a Betfair szerencsejáték-szervező és sportfogadási cég

Háromszáz alkalmazottat bocsát el Romániában a szerencsejáték-szervező és sportfogadási cég, a Betfair – írja az economedia.ro.

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A brit vállalatnak 2007 óta van egy szoftverfejlesztő részlege Kolozsváron, amely tavaly közel 1900 főt foglalkoztatott. A Betfair 2016 óta a világ legnagyobb online szerencsejáték-szervező és sportfogadási cégének számító Flutter Entertainment része.

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„A Betfair Romania Development jelen pillanatban egy sor szervezeti átalakuláson megy keresztül. (…) Ez a folyamat egy nagyobb, a Flutter több helyszínén folyó átalakítás része, ami válasz az ágazat adóztatási szintjének jelentős emelésére az Egyesült Királyságban. (…) Ennek célja a szervezeti struktúrák egyszerűsítése, egy hatékonyabb működési modell létrehozása és a Flutter UKI stratégiájának a gyakorlatba ültetése” – közölte a vállalat az MTI szemléje szerint.