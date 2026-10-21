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Sokan váltanak telefonszolgáltatót, de a számukhoz ragaszkodnak

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Több mint 15,5 millió ügyfél váltott szolgáltatót Romániában a telefonszáma megtartásával a számhordozás 2008. októberi bevezetése óta – közölte az Országos Hírközlési Hatóság (ANCOM).

Székelyhon

2026. október 21., 16:402026. október 21., 16:40

Az intézmény adatai szerint a számhordozás lehetőségének 2008-as bevezetése óta több mint

15,536 millió telefonszám került át más szolgáltatóhoz.

Ezek közül 14,249 millió mobil-, 1,286 millió pedig vezetékes telefonszám volt.

Idén október 15-éig 1,410 millió számot hordoztak át, ebből 1,362 millió mobiltelefonszámot. Az eddigi csúcsot a 2023-as év tartotta 1,541 millió számhordozással.

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A számhordozás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek szolgáltatóváltáskor megtartsák telefonszámukat – írja az Agerpres.

Belföld
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