Sokan váltanak telefonszolgáltatót, de a számukhoz ragaszkodnak

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Fotó: Borbély Fanni
Több mint 15,5 millió ügyfél váltott szolgáltatót Romániában a telefonszáma megtartásával a számhordozás 2008. októberi bevezetése óta – közölte az Országos Hírközlési Hatóság (ANCOM).
Az intézmény adatai szerint a számhordozás lehetőségének 2008-as bevezetése óta több mint
Ezek közül 14,249 millió mobil-, 1,286 millió pedig vezetékes telefonszám volt.
Idén október 15-éig 1,410 millió számot hordoztak át, ebből 1,362 millió mobiltelefonszámot. Az eddigi csúcsot a 2023-as év tartotta 1,541 millió számhordozással.
A számhordozás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek szolgáltatóváltáskor megtartsák telefonszámukat – írja az Agerpres.
Indítványozták Matolcsy György letartóztatását a hatóságok - közölte a Telex szerda délután. A volt jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgatták ki gazdasági csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával.
Luca Niculescu miniszterelnök szerdán három fő feladatot jelölt meg az uniós források területén.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szerint Călin Georgescu átvizsgáltatta mogoșoaiai villáját, hogy kiderítse, helyeztek-e el az otthonában lehallgatókészülékeket vagy rejtett kamerákat a nyomozók.
Luca Niculescu miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy az oktatásért felelős miniszterekkel közösen mielőbb elkészítik az iskolai erőszak elleni intézkedések intézmény- és tárcaközi cselekvési tervét.
Szerdától Tóth Csaba RMDSZ-es alprefektus vezeti az Arad megyei prefektúrát, miután Mihai Pașca nemzeti liberális párti prefektus benyújtotta lemondását és szabadságra ment.
Október 1-je és 20-a között 22-szer riasztották a Hargita megyei csendőröket a települések közelében felbukkanó medvék miatt.
Erős szélre és esőre figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország nagy részére.
Megszüntették a gyalogátkelőhelyet a Mihai Viteazul és a Trébely utca kereszteződésében. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala elővigyázatosságra és a szabályos átkelők használatára intő tájékoztatást adott ki.
Az ügyészség őrizetbe vette Matolcsy György volt jegybankelnököt – erősítette meg Bátki Pál jogi képviselő szerdán délelőtt a Telex információit az MTI-nek.
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) nem vesz részt politikai háttéralkukban, és kizárólag az alkotmány és a törvények keretei között végzi tevékenységét – közölte kedden az intézmény.
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