Sokan váltanak telefonszolgáltatót, de a számukhoz ragaszkodnak

Több mint 15,5 millió ügyfél váltott szolgáltatót Romániában a telefonszáma megtartásával a számhordozás 2008. októberi bevezetése óta – közölte az Országos Hírközlési Hatóság (ANCOM).

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az intézmény adatai szerint a számhordozás lehetőségének 2008-as bevezetése óta több mint

15,536 millió telefonszám került át más szolgáltatóhoz.

Ezek közül 14,249 millió mobil-, 1,286 millió pedig vezetékes telefonszám volt.

Idén október 15-éig 1,410 millió számot hordoztak át, ebből 1,362 millió mobiltelefonszámot. Az eddigi csúcsot a 2023-as év tartotta 1,541 millió számhordozással.

Hirdetés

A számhordozás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek szolgáltatóváltáskor megtartsák telefonszámukat – írja az Agerpres.