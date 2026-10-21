Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

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Fotó: Tuchiluș Alex
Október 1-je és 20-a között 22-szer riasztották a Hargita megyei csendőröket a települések közelében felbukkanó medvék miatt.
A Hargita megyei csendőrség szerdai tájékoztatása szerint – melyet az Agerpres ismertet – az október 1. és 20. között rögzített bejelentések száma alacsonyabb, mint a múlt hónapban, amikor szeptember 1. és 22. között 40 bejelentés érkezett, de magasabb, mint 2025 azonos időszakában, amikor 12 bejelentést regisztráltak.
A csendőrség adatai szerint október első három hetében a megye 15 településéről jelentették a nagyvad felbukkanását.
a csíkszentdomokosi, zetelaki és oroszhegyi lakosság pedig két ízben jelezte a hatóságoknak az 112-es segélyhívószámon medve felbukkanását. Egy-egy esethez riasztották a csendőröket Borszékre, Korondra, Felsőboldogfalvára, Gyergyóditróba, Marosfőre, Farkaslakára, Csíkszentlélekre, Bögözre, Székelyvarságra és Csíkkozmásra.
A csendőrök egy eset kivételével, amikor a medvét természetes élőhelyén látta a bejelentő, minden esetben kiszálltak a megadott helyszínre, de csak hét alkalommal kellett beavatkozniuk, a többi esetben kiérkezésükig a nagyvad már továbbállt.
A kilövések Farkaslakán, Székelyudvarhelyen és Székelyvarságon történtek, a csendőrök mindhárom esetben biztosították a terepet a beavatkozás idején.
A Hargita megyei csendőrség adatai szerint év elejétől 501 bejelentés érkezett medve felbukkanásáról a segélyhívószámra, sokkal több a tavalyi év ugyanezen időszakában regisztrált 239 bejelentésnél.
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