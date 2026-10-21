Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Október 1-je és 20-a között 22-szer riasztották a Hargita megyei csendőröket a települések közelében felbukkanó medvék miatt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Hargita megyei csendőrség szerdai tájékoztatása szerint – melyet az Agerpres ismertet – az október 1. és 20. között rögzített bejelentések száma alacsonyabb, mint a múlt hónapban, amikor szeptember 1. és 22. között 40 bejelentés érkezett, de magasabb, mint 2025 azonos időszakában, amikor 12 bejelentést regisztráltak.

Hirdetés

A csendőrség adatai szerint október első három hetében a megye 15 településéről jelentették a nagyvad felbukkanását.