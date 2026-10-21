Vállalkozó kedvű középiskolásokat várnak a Start Ideathonra

Megnyílt a jelentkezés a Start Ideathon 2026–2027-es évadára, amelyre magyarországi és határon túli középiskolás diákok jelentkezését is várják. A csapatok mentorok segítségével fejleszthetik ötleteiket, a legjobbak értékes nyereményben részesülnek.

Székelyhon 2026. október 21., 07:542026. október 21., 07:54

Október 19-én elindult a jelentkezés a Start Ideathon vállalkozói ötletverseny új évadára. A Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett kezdeményezésre 16–20 éves, középiskolában tanuló fiatalok 2–5 fős csapatait várják. A pályázatokat december 13-án 23.59-ig lehet benyújtani.

A program célja, hogy segítse a fiatalok pályaorientációját, támogassa a vállalkozói tehetségek kibontakozását,

és olyan készségek fejlesztésére adjon lehetőséget, amelyek később a munka világában is hasznosak lehetnek. A versenyen Magyarország egész területéről, valamint a határon túlról is részt vehetnek diákok. A jelentkezők szabadon választhatnak ötletet, amelynek azonban

társadalmilag hasznosnak kell lennie, és a gazdasági, illetve környezeti fenntarthatóság szempontjait is figyelembe kell vennie.

A beérkezett jelentkezések közül szakmai zsűri választja ki azt a 20 csapatot, amely részt vehet a mentorprogramban. A kiválasztáskor az ötlet érthetőségét és megvalósíthatóságát, a célcsoport és a piac ismeretét, valamint a csapat motivációját és összetételét is értékelik. Hirdetés A kiválasztott diákok mentorok segítségével dolgozhatnak elképzelésükön. A január végén induló program személyes nyitóalkalommal és workshoppal kezdődik,

február és április között pedig online foglalkozások következnek, emellett kétnapos közösségépítő programot is szerveznek.

A program április 17-én a budapesti Demo Dayjel zárul, ahol a csapatok élőben mutatják be ötleteiket a szakmai zsűrinek.

Az első három helyezett csapat tagjai három hónapon át havi 30 ezer forintos ösztöndíjat kapnak.