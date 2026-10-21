Vállalkozó kedvű középiskolásokat várnak a Start Ideathonra

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Fotó: Haáz Vince
Megnyílt a jelentkezés a Start Ideathon 2026–2027-es évadára, amelyre magyarországi és határon túli középiskolás diákok jelentkezését is várják. A csapatok mentorok segítségével fejleszthetik ötleteiket, a legjobbak értékes nyereményben részesülnek.
Október 19-én elindult a jelentkezés a Start Ideathon vállalkozói ötletverseny új évadára. A Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett kezdeményezésre 16–20 éves, középiskolában tanuló fiatalok 2–5 fős csapatait várják. A pályázatokat december 13-án 23.59-ig lehet benyújtani.
és olyan készségek fejlesztésére adjon lehetőséget, amelyek később a munka világában is hasznosak lehetnek. A versenyen Magyarország egész területéről, valamint a határon túlról is részt vehetnek diákok. A jelentkezők szabadon választhatnak ötletet, amelynek azonban
A beérkezett jelentkezések közül szakmai zsűri választja ki azt a 20 csapatot, amely részt vehet a mentorprogramban. A kiválasztáskor az ötlet érthetőségét és megvalósíthatóságát, a célcsoport és a piac ismeretét, valamint a csapat motivációját és összetételét is értékelik.
A kiválasztott diákok mentorok segítségével dolgozhatnak elképzelésükön. A január végén induló program személyes nyitóalkalommal és workshoppal kezdődik,
A program április 17-én a budapesti Demo Dayjel zárul, ahol a csapatok élőben mutatják be ötleteiket a szakmai zsűrinek.
Emellett az első helyezettek fejenként 150 ezer, a második helyezettek 100 ezer, a harmadik helyezettek pedig 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyernek. A díjazott csapatok automatikusan továbbjutnak a következő évi Start programba is.
A csapatok kísérőtanárt is megjelölhetnek, aki a program során segíti a diákokat a motiváció fenntartásában és a felmerülő nehézségek kezelésében. A részvétel ingyenes.
A pályázatot online kell benyújtani, a csapatok pedig egy legfeljebb kétperces videóban is bemutathatják ötletüket, önmagukat és a választott megoldás indokait. A részletes pályázati feltételek és a jelentkezéshez szükséges információk a Start Ideathon hivatalos oldalán érhetők el, ide kattintva.
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