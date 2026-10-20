Székelyudvarhelyen, Szentegyháza közelében és Borszéken láttak medvét

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A déli órákban Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában látták a nagyvadat amely egy gazdaságba tört be, és már visszajáró volt. A készenléti bizottság a medve kilövése mellett döntött, amelyet végre is hajtottak.

korábban írtuk Juhokra támadó, visszatérő medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.

Kedd délután a szentegyháziakat is Ro-Alert üzenetben figyelmeztették, hogy medvét láttak a település közeli erdőrészen, este pedig Borszéken láttak medvét a településen, emiatt is küldtek figyelmeztetést a hatóságok.