Székelyudvarhelyen, Szentegyháza közelében és Borszéken láttak medvét

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Fotó: Tuchiluș Alex
Három település lakóinak küldtek a hatóságok Ro-Alert üzenetet a keddi nap folyamán.
A déli órákban Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában látták a nagyvadat amely egy gazdaságba tört be, és már visszajáró volt. A készenléti bizottság a medve kilövése mellett döntött, amelyet végre is hajtottak.
Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.
Kedd délután a szentegyháziakat is Ro-Alert üzenetben figyelmeztették, hogy medvét láttak a település közeli erdőrészen, este pedig Borszéken láttak medvét a településen, emiatt is küldtek figyelmeztetést a hatóságok.
Háromszáz alkalmazottat bocsát el Romániában a szerencsejáték-szervező és sportfogadási cég, a Betfair – írja az economedia.ro.
Tovább tiltakoznak a Hargita megyei hulladékszállítási díjak ellen: kedd délig több mint kétezren írták alá a petíciót, amely nagyobb átláthatóságot sürget. A kezdeményező szerint nagy a különbség az egyszemélyes háztartások és a családok terhei között.
Az iskolaigazgatói és aligazgatói versenyvizsga második szakaszát a jelöltek csaknem mindegyike sikeresen teljesítette, az országos átlag pedig kifejezetten jónak bizonyult, sok tízessel. Még hátravan a vezetési terv bemutatása és megvédése.
A NATO további haditechnikai eszközöket telepít a Fekete-tenger térségébe, miután az utóbbi időben több kereskedelmi hajót is dróntámadás ért – jelentette be kedden a szövetség szóvivője.
A Román Nemzeti Bank (BNR) arra számít, hogy 2026 második felében élénkül a román gazdaság, de a korábban vártnál szerényebb ütemben – derül ki a jegybank október 8-i monetáris politikai ülésének kedden közzétett jegyzőkönyvéből.
Várhatóan október 24-én kapja meg Románia az Európai Unió vakcinakészleteiből biztosított 1,1 millió adag oltóanyagot, amelyből 800 ezer a juh- és kecskehimlő, 300 ezer pedig a kiskérődzők pestise elleni védekezést szolgálja.
Előre kitervelte a hétfői iskolai késelést a 13 éves besztercei diák, aki feltehetően rasszista indítékból támadt rá egyik iskolatársára, és a történtek után sem mutatott megbánást – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei főügyész.
Jövő év elején eltörlik a gyermekgondozási díjat terhelő egészségbiztosítási járulékot (CASS) – jelentette ki keddi parlamenti szakbizottsági meghallgatásán a munkaügyi miniszteri tisztségre jelölt Florin Manole.
Az oktatási minisztérium kedden közzétette a 2026–2027-es tanév képességfelmérő vizsgájának és próbavizsgájának ütemtervét.
Két személy meghalt, három súlyosan megsérült kedden egy Ilfov megyei közúti balesetben, amelyben egy személyszállító kisbusz és egy billenőplatós teherautó ütközött össze.
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