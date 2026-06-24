Nem medve, de vadállat miatt küldtek riasztást

A bejelentő szerint kijöttek az erdőből és egy esztena közelében voltak a farkasok. Képünk illusztráció
Fotó: Gecse Noémi
Ro-Alert üzenetet küldtek a Székelyföldtől nem messze lévő, a Neamț megyei Borca községben élőknek, miután egy helyi lakos arról számolt be, hogy farkasokat látott az egyik faluban.
A Ro-Alert riasztást szerdán délután küldték ki, miután egy helyi lakos felhívta a 112-t és bejelentette, hogy három farkast látott a községhez tartozó Săbasa falu egy utcájában.
A hatósági tájékoztatás szerint a bejelentő három farkast figyelt meg, amelyek
A lakosokat arra figyelmeztették, hogy ne közelítsék meg a vadállatokat, és minden alkalommal értesítsék a hatóságokat, amikor vadállatokat – legyenek azok farkasok vagy medvék – látnak lakott területeken.
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