Nem medve, de vadállat miatt küldtek riasztást

Ro-Alert üzenetet küldtek a Székelyföldtől nem messze lévő, a Neamț megyei Borca községben élőknek, miután egy helyi lakos arról számolt be, hogy farkasokat látott az egyik faluban.

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A Ro-Alert riasztást szerdán délután küldték ki, miután egy helyi lakos felhívta a 112-t és bejelentette, hogy három farkast látott a községhez tartozó Săbasa falu egy utcájában.

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A hatósági tájékoztatás szerint a bejelentő három farkast figyelt meg, amelyek