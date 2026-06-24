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Tanulók ezrei nem mentek el a matematikavizsgára

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

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A nyolcadikosok képességfelmérő vizsgájára feliratkozott több mint 148 ezer diák közül 4883 nem jelent meg szerdán a matematikából tartott írásbeli felmérőn – tájékoztatott az oktatási minisztérium. Ugyanakkor négy tanulót csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak.

Székelyhon

2026. június 24., 16:232026. június 24., 16:23

Az országos képességfelmérő vizsgát 2956 vizsgaközpontban szervezik meg – írja az Agerpres hírügynökség az oktatási minisztérium tájékoztatására hivatkozva. Hétfőn román nyelvből és irodalomból, szerdán matematikából vizsgáztak a nyolcadik osztályt végzett diákok, pénteken pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók.

A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-jén délig teszik közzé.

A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint 2-án és 3-án megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be.

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A vizsgázók egy szülő/törvényes képviselő jelenlétében tekinthetik meg a kijavított dolgozatukat. A dolgozat megtekintése nem feltétele az óvás benyújtásának és nem is teszi kötelezővé azt.

A végleges eredményeket július 8-án közlik.

Az eredményeket névtelenül, a vezeték- és keresztnevet helyettesítő egyedi kódok használatával közlik az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően. Az egyéni kódokat a diákok átvételi elismervény aláírása ellenében kapják meg az első vizsgán.

Belföld Oktatás Tanügy
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