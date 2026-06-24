Tanulók ezrei nem mentek el a matematikavizsgára

A nyolcadikosok képességfelmérő vizsgájára feliratkozott több mint 148 ezer diák közül 4883 nem jelent meg szerdán a matematikából tartott írásbeli felmérőn – tájékoztatott az oktatási minisztérium. Ugyanakkor négy tanulót csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az országos képességfelmérő vizsgát 2956 vizsgaközpontban szervezik meg – írja az Agerpres hírügynökség az oktatási minisztérium tájékoztatására hivatkozva. Hétfőn román nyelvből és irodalomból, szerdán matematikából vizsgáztak a nyolcadik osztályt végzett diákok, pénteken pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók.

A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint 2-án és 3-án megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be.

Hirdetés

A vizsgázók egy szülő/törvényes képviselő jelenlétében tekinthetik meg a kijavított dolgozatukat. A dolgozat megtekintése nem feltétele az óvás benyújtásának és nem is teszi kötelezővé azt.