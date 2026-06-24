Alkotmányosnak nyilvánították, megduplázhatják a barnamedvére vonatkozó kilövési kvótát Romániában

Az Alkotmánybíróság ma megerősítette, hogy alkotmányos az a törvény, amellyel megduplázták a barnamedvére vonatkozó kilövési kvótát – jelentette be közösségi oldalán Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes.

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A tegnapi brüsszeli találkozójukon az európai környezetvédelmi biztos is megerősítette, hogy

„Ahogy kezdettől fogva hangsúlyoztuk, a törvényben előírt beavatkozás arányos, és megfelel a faj védelmére vonatkozó előírásoknak. A megelőzési és beavatkozási kvótáknak, amelyek a tavaly lezárult genetikai populációfelmérés eredményeire alapulnak, az a céljuk, hogy megfékezzük a medvék túlszaporodását, védve az emberi életet és a mezőgazdasági tevékenységet” – írja.

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Nyomatékosította, az elvesztett két hónap alatt ezek az intézkedések már alkalmazhatók lettek volna. A vadászterületek kezelőinek most kötelességük, hogy ezeket mihamarabb felelősségteljesen hajtsák végre.

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