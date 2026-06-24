Alkotmányosnak nyilvánították, megduplázhatják a barnamedvére vonatkozó kilövési kvótát Romániában

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Az Alkotmánybíróság ma megerősítette, hogy alkotmányos az a törvény, amellyel megduplázták a barnamedvére vonatkozó kilövési kvótát – jelentette be közösségi oldalán Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes.
2026. június 24., 15:492026. június 24., 15:49
2026. június 24., 16:052026. június 24., 16:05
A tegnapi brüsszeli találkozójukon az európai környezetvédelmi biztos is megerősítette, hogy
„Ahogy kezdettől fogva hangsúlyoztuk, a törvényben előírt beavatkozás arányos, és megfelel a faj védelmére vonatkozó előírásoknak. A megelőzési és beavatkozási kvótáknak, amelyek a tavaly lezárult genetikai populációfelmérés eredményeire alapulnak, az a céljuk, hogy megfékezzük a medvék túlszaporodását, védve az emberi életet és a mezőgazdasági tevékenységet” – írja.
Nyomatékosította, az elvesztett két hónap alatt ezek az intézkedések már alkalmazhatók lettek volna. A vadászterületek kezelőinek most kötelességük, hogy ezeket mihamarabb felelősségteljesen hajtsák végre.
Vegyék ki a barnamedvét a szigorúan védett fajok kategóriájából, és rugalmasabb kezelést tegyenek lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett – ezekkel a kérésekkel fordult az Európai Bizottsághoz Tánczos Barna.
Kilőttek azt a medvét Gyergyószárhegy községben péntek hajnalban, amelyik az elmúlt napokban több alkalommal visszatért egy esztenához és haszonállatokat pusztított el.
Közösen kérte Románia és Szlovákia az Európai Bizottságtól a barnamedvék szigorú védelmi szabályainak felülvizsgálatát. A két ország szerint a növekvő állomány egyre nagyobb terhet ró a helyi közösségekre, a gazdákra és a közbiztonságra.
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