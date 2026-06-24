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Alkotmányosnak nyilvánították, megduplázhatják a barnamedvére vonatkozó kilövési kvótát Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Az Alkotmánybíróság ma megerősítette, hogy alkotmányos az a törvény, amellyel megduplázták a barnamedvére vonatkozó kilövési kvótát – jelentette be közösségi oldalán Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes.

Székelyhon

2026. június 24., 15:492026. június 24., 15:49

2026. június 24., 16:052026. június 24., 16:05

A tegnapi brüsszeli találkozójukon az európai környezetvédelmi biztos is megerősítette, hogy

Románia alkalmazhatja az aktív medvepopuláció szabályozást.

„Ahogy kezdettől fogva hangsúlyoztuk, a törvényben előírt beavatkozás arányos, és megfelel a faj védelmére vonatkozó előírásoknak. A megelőzési és beavatkozási kvótáknak, amelyek a tavaly lezárult genetikai populációfelmérés eredményeire alapulnak, az a céljuk, hogy megfékezzük a medvék túlszaporodását, védve az emberi életet és a mezőgazdasági tevékenységet” – írja.

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Nyomatékosította, az elvesztett két hónap alatt ezek az intézkedések már alkalmazhatók lettek volna. A vadászterületek kezelőinek most kötelességük, hogy ezeket mihamarabb felelősségteljesen hajtsák végre.

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Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék medve
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