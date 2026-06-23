Levetetné Tánczos Barna a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról

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Fotó: Erdély Bálint Előd
Vegyék ki a barnamedvét a szigorúan védett fajok kategóriájából, és rugalmasabb kezelést tegyenek lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett – ezekkel a kérésekkel fordult az Európai Bizottsághoz Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
2026. június 23., 19:332026. június 23., 19:33
2026. június 23., 19:342026. június 23., 19:34
Az RMDSZ-es politikus Facebook-oldalán egy olyan megállapodásról tájékoztat, amely szerint
Tánczos arra kérte többek között Jessika Roswall környezetvédelmi biztost, hogy „ezeket az adatokat vegyék alapul az uniós szabályok rugalmasabbá tételénél”, és
„Az Európai Bizottság már vizsgálja, hogy a Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelvek mennyire alkalmasak a jelenlegi kihívások kezelésére. Az úgynevezett »stresszteszt« egy nyilvános konzultációs szakaszt is magában foglal, amely lehetőséget ad Romániának arra, hogy ismertesse álláspontját a barnamedve szigorúan védett státuszának módosításáról” – írja bejegyzésében Tánczos Barna, aki meghívta a környezetvédelmi biztost a Via Transilvanica útvonalra, hogy megismerje Románia vadregényes tájait, és lássa, „hogyan élnek együtt vidéki közösségeink a természettel”.
Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv PNRR keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján – jelentette be kedden a Facebook-oldalán Dragoș Pîslaru.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Nicușor Dan államfővel folytatott keddi egyeztetések után kijelentette, hogy két kisebbségikormány-változat képzelhető el, harmadik lehetőségként pedig egy „nagyon szűk többségű” kormány.
Jóváhagyta a Versenytanács a Carrefour Románia Pavăl Holding általi felvásárlását.
Tóvá alakult a marosvásárhelyi sürgősségi kórház mögötti parkoló a hétfő esti felhőszakadás után. A területre több környező telekről és a Molter Károly utcából is odafolyik az esővíz, ezért a leparkolt autók között nehéz bejutni a kórházba.
Az Európai Bizottság (EB) 2,25 milliárd eurót folyósított kedden Romániának az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó negyedik kifizetési kérelem alapján.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion a keddi cotroceni-i konzultációk után kijelentette, hogy pártja nélkül nem lehet kormányt alakítani.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) tájékoztatta kedden az államfőt, hogy készen áll vállalni a kormányzást – nyilatkozta Sorin Grindeanu pártelnök a Nicușor Dannal a Cotroceni-palotában folytatott keddi egyeztetés után.
Nicușor Dan államfő kedden közölte, hogy a Cotroceni-palotában tartandó egyeztetéseken arra fogja kérni a pártokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez.
Több millió eurót kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd – számolt be kedden Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő.
Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt.
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