Levetetné Tánczos Barna a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról

Vegyék ki a barnamedvét a szigorúan védett fajok kategóriájából, és rugalmasabb kezelést tegyenek lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett – ezekkel a kérésekkel fordult az Európai Bizottsághoz Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

Székelyhon 2026. június 23., 19:332026. június 23., 19:33 2026. június 23., 19:342026. június 23., 19:34

Az RMDSZ-es politikus Facebook-oldalán egy olyan megállapodásról tájékoztat, amely szerint

egy romániai szakértői csapat bemutatja Brüsszelben a medveállományra vonatkozó, genetikai mintákon alapuló tudományos felmérés eredményeit.

Tánczos arra kérte többek között Jessika Roswall környezetvédelmi biztost, hogy „ezeket az adatokat vegyék alapul az uniós szabályok rugalmasabbá tételénél”, és

közösen találjanak megoldást arra, hogy külön lehessen kezelni medveügyben a különböző helyzetben lévő tagállamokat.