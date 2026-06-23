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Levetetné Tánczos Barna a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Vegyék ki a barnamedvét a szigorúan védett fajok kategóriájából, és rugalmasabb kezelést tegyenek lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett – ezekkel a kérésekkel fordult az Európai Bizottsághoz Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

Székelyhon

2026. június 23., 19:332026. június 23., 19:33

2026. június 23., 19:342026. június 23., 19:34

Az RMDSZ-es politikus Facebook-oldalán egy olyan megállapodásról tájékoztat, amely szerint

Idézet
egy romániai szakértői csapat bemutatja Brüsszelben a medveállományra vonatkozó, genetikai mintákon alapuló tudományos felmérés eredményeit.

Tánczos arra kérte többek között Jessika Roswall környezetvédelmi biztost, hogy „ezeket az adatokat vegyék alapul az uniós szabályok rugalmasabbá tételénél”, és

közösen találjanak megoldást arra, hogy külön lehessen kezelni medveügyben a különböző helyzetben lévő tagállamokat.

„Az Európai Bizottság már vizsgálja, hogy a Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelvek mennyire alkalmasak a jelenlegi kihívások kezelésére. Az úgynevezett »stresszteszt« egy nyilvános konzultációs szakaszt is magában foglal, amely lehetőséget ad Romániának arra, hogy ismertesse álláspontját a barnamedve szigorúan védett státuszának módosításáról” – írja bejegyzésében Tánczos Barna, aki meghívta a környezetvédelmi biztost a Via Transilvanica útvonalra, hogy megismerje Románia vadregényes tájait, és lássa, „hogyan élnek együtt vidéki közösségeink a természettel”.

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Belföld Környezetvédelem medve
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